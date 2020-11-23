Россияне считают престижной профессию программиста, но не учителя

Среди самых незавидных профессий россияне назвали уборщиц, продавцов, кассиров, дворников, а также почему-то учителей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Наиболее престижные отрасли в России - это нефтянка и информационные технологии. Таковые результаты опроса сервиса HeadHunter. При этом, если брать конкретные профессии, то нет равных программистам. Удивительно, что по своей авторитетности она среди опрошенных обогнала даже топ-менеджеров и президента государства.
Работа становится престижной прежде всего из-за высокой зарплаты — так считают 74% опрошенных. Следующие критерии — уважение в обществе (58%), польза для социума (51%), сложность в обучении (30%) и риск (5%).
Среди самых незавидных профессий россияне назвали уборщиц, продавцов, кассиров, дворников, а также почему-то учителей.
Проректора Финансового университета Александра Сафонова результаты опроса не удивили, а где-то даже рассмешили.
- Понятно, что на первые места попадают те профессии, где люди могут хорошо заработать, - комментирует экономист. - Не менее важный показатель - представление о востребованности специальности. Но именно представление. В СМИ много говорят о востребованности программистов, но в реальности для страны их нужно не так много, и всем найти работу невозможно. Профессия президента в представлении народа — это возможность находиться в поле внимания и соответствующий уровень ответственности. Элитой названы депутаты и госслужащие - считается, что это очень социально защищенные и сверхбогатые люди.
Низкая престижность работы учителей объясняется тем, что многие видят эту работу, как неблагодарную: трудиться приходиться много, нервов тратиться еще больше, а зарплата небольшая, объяснил Александр Сафонов.
КСТАТИ
САМЫЕ ЗАВИДНЫЕ ПРОФЕССИИ СЕЙЧАС И РАНЬШЕ
В 2020 году: Самые престижные отрасли
(% выбравших вариант)
1. Нефть и газ — 48%;
2. IT — 47%;
3. Государственные организации — 27%;
4. СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование — 24%;
5. Финансовый сектор — 24%
Самые престижные профессии: (% выбравших вариант)
1. Программист, разработчик, IT-специалист — 17%;
2. Директора и топ-менеджеры — 13%;
3. Президент — 4%;
4. Депутаты и госслужащие — 3%;
5. Врач — 2%.
Наименее престижные отрасли: (% выбравших вариант)
1. ЖКХ — 45%;
2. Розничная торговля — 31%;
3. Образовательные учреждения — 26%;
4. Сельское хозяйство — 24%;
5. Продукты питания — 22%;
Наименее престижные профессии: (% выбравших вариант)
1. Уборщица — 17%;
2. Продавец, кассир — 13%;
3. Дворник — 12%;
4. Преподаватель, учитель — 4%;
5. Разнорабочий, грузчик — 2%.
По данным HeadHunter, опросивших 4 184 соискателей.
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