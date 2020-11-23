Джигарханян жалел о разрыве с Цымбалюк-Романовской и выгнал пасынка

Армен Джигарханян незадолго до смерти пожалел, что развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Армен Джигарханян незадолго до смерти пожалел, что развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Однако, по словам близкого друга знаменитого артиста, примириться с пианисткой Армену Борисовичу помешала гордыня.

"Для Виталины он был не просто мужчина, а символ всего большого мира. Я видел, как она ухаживала за ним, обустраивала его жизнь, чтобы ему было комфортно", - рассказал давний друг актера, композитор Владимир Быстряков.

По его словам, но Армена Джигарханяна начали настраивать против пианистки. "Убеждать, что она такая-сякая и от нее нужно избавиться", - рассказал музыкант.

Когда разразился скандал и последующий развод супругов, Джигарханян лишь однажды приехал к Виталине. "Он не проронил ни слова. Молча собрал вещи и ушел. Больше они не виделись", - поделился воспоминаниями Быстряков.

Композитор хотел помирить Армена Борисовича с Цымбалюк-Романовской. "Я считаю, что, если бы с ним осталась Виталина, он бы прожил намного дольше. А когда его лишили созданного ей уютного мирка, Армен Борисович сразу стал чахнуть. У него закончились силы и вообще пропало желание жить. Думаю, в глубине души он очень сильно сожалел о разрыве с Виталиной. В нашу последнюю встречу я спросил: «Армен, скажи, пожалуйста, может сильный человек ошибаться?» - Да», - ответил он. - «А может сильный человек признать свою ошибку?» - задал еще один вопрос я. И снова услышал: «Да». На мой взгляд, этим Армен Борисович фактически подтвердил мои предположения. Он же прекрасно понимал, о чем я. С Виталиной он не мог пойти на попятную. Все-таки он был гордый кавказский человек. Если бы он отказался от ранее сказанных слов, просто перестал бы себя уважать", - цитирует друга "Экспресс газета".

Что касается взаимоотношений артиста с пасынком, то, как известно, женившись на Татьяне Власовой, актер усыновил ее сына Степана. "Он был ему не родной. Отношения у них не ладились. Всем было известно, что Армен Борисович выгнал Степана из театра", - вздыхает композитор.

Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года. Похоронен актер на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая трагически погибла 33 года назад. Приемный сын на панихиде не присутствовал.