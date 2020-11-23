Превратился в красавчика: сын Анастасии Заворотнюк показал фото до преображения

Анастасия Заворотнюк не раз говорила, что просто обожает своих детей и не устает восхищаться их успехами. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк несколько раз была замужем. В браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым она родила в 1996 году дочь Анну, а в 2000-м - сына Майкла. От союза с фигуристом Петром Чернышевым, который стал ее третьим мужем, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" в 2018 году появилась на свет малышка Мила. Без малого два года назад стало известно, что актриса тяжело больна - у нее последняя стадия рака мозга. И, конечно же, ее во всем поддерживают наследники.

Анастасия Заворотнюк не раз говорила, что просто обожает своих детей и не устает восхищаться их успехами. Так, ее старшая дочь Анна окончила вуз в Нью-Йорке. Средний сын Майкл изучает право в МГИМО, но хочет стать актером. Глядя на молодого человека, диву даешься - настолько он похож на свою знаменитую маму.

Майкл в последнее время стал активно вести блог, где публикует фото и видео. Один из снимков оказался годичной давности, но опубликовал он его только сейчас. Сын Заворотнюк показал, как он изменился за столь небольшой промежуток времени. "А каким был ты год назад", - подписал кадр молодой человек.

Фото Майкла до преображения. Фото: Instagram.com

На фото можно заметить, что у Майкла пухлые щечки и он явно отличается от того худенького парня, каким стал теперь. Возможно, худоба парня связана с тем, что он сильно переживает за маму.

Меж тем, поклонники не устают повторять: "Это ж надо так, копия мама. Дочка не похожа на Анастасию, а вот сын просто копия Насти. Те же глаза, нос, губы. Я в шоке. Очень красивый. Был бы девочкой, был бы мамин близнец".

Майкл всерьез увлекается музыкой. Играет на гитаре. И очень близок со своей сестрой Анной. После окончания школы Майкл поступил в МГИМО. До 2006 года он жил в Америке, где и родился. Именно этим обстоятельством объясняется его имя. Однажды он уже сыграл роль в кино. Дебютным для него стал фильм "Мамы" в 2012 году.

Стоит отметить, что в настоящее время из-за болезни "прекрасной няни" вся ее семья старается как можно больше времени проводить с Анастасией. В загородном доме артистки у ее старших детей, которые давно живут отдельно, есть свои комнаты.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. Родственники слухи подтвердили в октябре. Официальный диагноз был обнародован на совещании с Владимиром Путиным в середине мая 2020 года. Академик Александр Макаров доложил президенту, что у актрисы глиобластома. Ученый также отметил, что в лечении артистки могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. 5 августа 2020 года стало известно, что Анастасию лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток, созданной специально для звезды учеными из Санкт-Петербурга. Курс лечения может растянуться на два года. В последнее время у Насти наметилась ремиссия. Она стала выходить на улицу.