«Коттеджей под вечеринки нет ни за какие деньги»: золотые мили Подмосковья полностью арендовали под Новый год

Многие 2021 год решили встречать за городом Фото: Shutterstock

Еще в начале ноября все было спокойно. Риелторы даже рассказывали о том, что особого роста спроса на аренду загородных домов для встречи Нового года не ожидают. Мол, люди из-за пандемии науединялись и насиделись в узком кругу семьи по дачам. И любимый праздник хотят встретить максимально весело, в компании и с возможностью разгуляться на все сто.

Но, как выяснилось, оттянуться в новогоднюю ночь будет практически негде. Развлекательные заведения и рестораны в столице будут закрыты. Отменены и новогодне-рождественские гуляния. На популярных отечественных курортах многие отели, рестораны и ночные клубы тоже вынужденно вводят ограничения, так что пить шампанское под бой курантов, скорее всего, придется либо в собственном номере, либо на улице. И за границу не поедешь. И даже корпоративов в этом году не будет!

Тут-то и началось. «На новогодние коттеджи в Подмосковье ажиотажный спрос, цены выросли на 40%, - сообщает федеральный портал по поиску недвижимости «Мир квартир». - Повышенным интересом в этом году пользуется Рублевка. Состоятельная публика, лишенная заграничных каникул, готовится оторваться по полной в «золотом гетто».

Но и это уже, как говорится, было вчера.

Все коттеджи под Москвой уже арендованы для встречи Нового года Фото: Shutterstock

«НАЙДИТЕ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ ПРИЛИЧНОЕ»

- Какой элитный коттедж под вечеринку? У нас вообще не осталось предложений на аренду, - отвечает на мой вопрос, как увеличился на этот Новый год спрос на рублевские резиденции, директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын. - Дефицит обозначился еще весной, с тех пор спрос не снижался – и он превосходит предложение. Цены, разумеется, выросли, в некоторых случаях и в два раза. Но они не могут расти дальше, потому что не на что, - возможно, этот процесс сместился в более доступные сегменты. И если раньше наниматель был требовательным, долго выбирал, капризничал, то теперь у них осталось единственное пожелание – снять хоть что-то приличное, а вот собственник диктует правила.

В «более доступном сегменте» ситуация тоже напоминает полки с гречкой и туалетной бумагой в сетевых супермаркетах этим мартом.

- Традиционно стоимость аренды загородного дома на Новый год примерно равна стоимости месячной аренды. В этом году — минимум в два раза выше. Но все равно предложение ограничено. Собственники, которые привыкли сдавать дома на длительный срок, не спешат предлагать их на новогодние каникулы. Не исключено, что раздумывают, не отметить ли там Новый год самим или пока попридержать, - говорит управляющий директор сети офисов МИЭЛЬ Мария Жукова.

Дома же, которые сдаются посуточно — они лучше всего подходят для вечеринок большой компанией - по ее словам, в основном уже все сданы и освобождаются только с 5 января. Это несмотря на то, что, скажем, загородный дом для компании в 10 человек, который на обычные выходные сдается за 30 тысяч в сутки, на Новый год обойдется где-то в 330 тысяч за три дня.

- Для себя самого искал дом, согласен был даже на Владимирскую или Тверскую область. Два дня провисел на телефоне, но безрезультатно, - рассказал знакомый риелтор. - Предложения вроде бы есть, но по всем приличным говорят, что уже вот только что сдали. Вот он, оскал ковида.

Те, у кого есть возможность, встретят новый 2021 года в уютной загородной обстановке Фото: Shutterstock

И КУДА ПОДАТЬСЯ?

Если предъявлять не слишком много претензий, то дом снять все же можно. И даже не очень далеко от Москвы. Это в основном предложения, которые не соответствуют традиционным пожеланиям к «дому для встречи Нового года»: просторная парковка (с учетом машин гостей), достаточное количество спальных мест, оборудованная кухня, баня или сауна, барбекю, бильярд, караоке, дополнительные зимние развлечения рядом (типа рыбалки, катания на снегокатах или хотя бы лыжах) плюс, естественно, все удобства в самом доме.

Скорее всего, будет просто теплая дача в каком-нибудь садовом товариществе — по цене от 15-20 тысяч в сутки. Год-два назад такие дома никто бы, кроме самих хозяев, и не рассматривал всерьез в качестве резиденций для веселой встречи Нового года (да еще по такой цене). Но, как говорится, времена меняются.

Возможный вариант — домик или коттедж на территории базы отдыха. Но только не в популярных спортивно-развлекательных и рекреационных комплексах — там уже все расхватано.

Ну и конечно, есть масса вариантов с удобствами на улице — на любом расстоянии от Москвы. Будете смеяться, но уже и за них смелые хозяева просят эдак 6-10 тысяч в новогодние сутки.

Неразобранными остались только дома в дачных товариществах. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ И КАК СЭКОНОМИТЬ

- Самый простой вариант — весело-весело отметить не Новый год, а Рождество. Как говорят риелторы, в этом году большинство тех, кто вовремя подсуетился, бронировали коттеджи на 2-3 дня. Желающих снять загородный дом на все новогодние каникулы мало — слишком дорого. Поэтому на вторую половину праздников свободные дома есть. И по цене, в среднем раза в полтора меньшей.

- Еще один лайфхак от риелторов — какие-то предложения могут появиться под самый Новый год. Многие бронирования сейчас делались в состоянии «хватай мешки — вокзал отходит», а ближе к празднику планы могут по каким-то причинам поменяться. Да и от болезни и других форс-мажоров, увы, никто не застрахован.

Чтобы встретить зимний праздник с комфортом, подумайте об отоплении в загородном доме. Фото: Мария АНАНОВА

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

«Современное отопление»? Убедитесь, что вы с ним не замерзнете

1) Если вы ищете подходящий домик сами, имейте в виду: на посуточную аренду, как правило, существуют два ценника — обычный и новогодний. Поэтому пусть вас не вводит в заблуждение куча объявлений, где предлагаются вроде бы не самого ужасного вида дома по цене в 6 -10 -15 тысяч в сутки. Это ценник для обычных выходных, новогодний надо уточнять у владельца — если, конечно, дом на это время сдается.

2) Если вы готовы снять что угодно, лишь бы подешевле и лишь бы хоть куда уехать на Новый год из Москвы, главное внимание — на отопление. Без шуток. Вы и ваши гости ведь, наверное, не мечтаете встречать праздник в шубах? Может, даже планировали вечерние наряды надеть? Имейте в виду, что обещанная в объявлении «современная система отопления» вовсе не обязательно будет греть лучше, чем печка. Узнайте у владельца заранее, как именно и на чем она работает, и что надо делать, если что- то пойдет не так. (И, принимая дом, убедитесь, что все действительно работает так, как вам рассказали). А если система обогрева функционирует от электричества, важно уточнить еще два момента:

-включен ли счет за электроэнергию в арендную плату или его придется оплачивать отдельно (это легко может быть несколько тысяч рублей),

-есть ли в доме электрогенератор или какая-то иная резервная система на случай отключения электричества.

3) Важный момент — подъезд к дому, чистит ли его кто-то. Да, в последнее время Новый год все чаще приходится встречать без снега. Но никто не может гарантировать, что именно так будет и на этот раз.

4) Заключайте договор. В этом документе очень желательно — и важно для обеих сторон - прописать, как вы будете друг с другом разбираться в случае форс-мажора. Скажем, если вы или кто-то из членов семьи заболеет и праздник за городом, очевидно, сорвется. Вернут ли вам депозит и что вернут, если была уже заплачена полная сумма.

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