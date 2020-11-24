Протесты в Белоруссии, последние новости на 24 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Марш пенсионеров в Минске. Фото: REUTERS

Последние новости о протестах в Белоруссии на 24 ноября 2020 года: В минской милиции подвели итоги воскресных протестных акций. В столице было задержано больше 200 человек. В ведомстве уточнили, что митингующие имели при себе плакаты с призывами, местами блокировали движение общественного транспорта, а некоторые "выражали крайнее неуважение в сотрудникам милиции" или даже были пьяны.

В прошедший понедельник, 23 ноября, в Минске состоялся седьмой "Марш пенсионеров". Колонна спокойно прошла по городу, задержаний не было. Колонна в несколько сотен человек поредела возле цирка, где протестующих ждал кордон силовиков.

Оперативники уголовного розыска задержали группу мужчин и женщин из Бреста. По версии следствия, эти люди в возрасте от 26 до 38 лет поджигали шины на дороге и развешивали ростовые куклы с циничными надписями, которые призывали к насилию над милиционерами. Фигуранты дела решением суда отправлены под стражу.

Минобороны Белоруссии объявило о предстоящих учениях "Запад-2021". Масштаб совместных с Россией учений будет больше, чем "Славянское братство - 2020", заявил глава ведомства Виктор Хренин. Военнослужащие будут отрабатывать навыки на пяти полигонах Республики.