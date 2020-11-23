Новый удар для Михаила Ефремова: жена актера подает на развод

Жена Ефремова подает на развод Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со дня на день Михаил Ефремов обоснуется в исправительной колонии №4 в Белгородской области: новичка-сидельца ждет арестантский барак на 30-40 человек и работа на тюремном производстве. Прошлые местные звезды – футболисты Кокорин и Мамаев, например, занимались упаковкой одноразовых медицинских халатов-«касперов», которые выпускают здесь же. Ефремов, говорят, хочет стать пекарем. И такая возможность у артиста есть: при ИК-4 открыто училище, где можно освоить большинство рабочих специальностей.

Оскорбленная жена жаждет мести

А на свободе новую жизнь тем временем начинает жена актера, звукорежиссер Софья Кругликова. Она прожила с мужем около 20 лет, преклонялась перед его талантом и поддерживала во всех скандалах, а уж на суде и вовсе проявила себя стоически. И вдруг, как только Ефремов уехал в колонию…

- Софья собралась разводиться, - огорошил kp.ru близкий друг артиста, хорошо знакомый с его супругой. – Принципиальное решение принято, теперь это вопрос времени. Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства. Ведь если даже Соня, которая всегда смотрела на него сверху вниз, отвернется, он просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя.

Резонный вопрос: а зачем нужен этот развод сейчас, когда Ефремов итак не живет с женой и детьми? Что даст этот штамп в паспорте?

- Думаю, тут есть и эмоции, и холодный расчет, - продолжает друг осужденного. – Во-первых, Соня не смогла простить муж измену с этой молодой актрисой Дарьей Белоусовой, которая еще и вылезла наружу (на следующий день после аварии полиция нашла актера дома у молодой коллеги – так и вскрылся их давний и бурный роман. – Ред.). Представьте, какой удар по самолюбию: СМИ трубили об этом несколько месяцев, чуть ли не экскурсии водили по их «любовному гнездышку» (хозяйка квартиры, которую Михаил Олегович снимал для любовницы, во всех подробностях показала на ток-шоу последствия их пребывания – прожженный ковер, страшный бардак и даже отчего-то сломанный унитаз. – Ред.). Ну, а кроме того, пока Миша за решеткой, его имущество легче поделить. Если собрать все накопления, недвижимость и прочее, набежит очень приличная сумма. Десятки, если не сотни миллионов рублей. Сейчас все это находится во владении Софьи. Редкая оскорбленная женщина в таком случае не жаждала бы мести…

Михаил Ефремов с женой Софьей Кругликовой Фото: Евгения ГУСЕВА

«Все жены прощали его, пока хватало терпения»

Слух о разводе не оставил равнодушными даже тех, кто никогда не выступал в защиту Ефремова. Так, артистка и бывшая завлит МХТ Чехова Татьяна Бронзова, которая не раз пеняла актеру за пьянство и распущенность, очень надеется, что Софья Кругликова одумается.

- Михаила сейчас никак нельзя бросать, - посетовала в разговоре с kp.ru Татьяна Васильевна. - Человек в большой беде, среди матерых преступников, и ему очень важно знать, что где-то дома его ждут. Я верю, что Соня благородный, верующий человек, и не оставит Мишу.

По словам Бронзовой, Михаила Олеговича никогда нельзя было назвать примерным семьянином. Но если раньше адюльтеры артиста знали только в тусовке, то роман с Дарьей Белоусовой стал достоянием общественности.

– Вся эта ситуация с любовницей крайне некрасивая. Господи, мне так жаль его жену! – говорит актриса. - Столько лет прожить с Мишей, воспитывать детей, принять его старшую дочь Анну-Марию… Конечно, она догадывалась о неверности мужа, она же не глупая женщина в конце концов. Знала, но прощала. Так делали все жены Ефремова, а потом терпение лопалось, и они уходили. Видимо, чаша терпения переполнилась и у Софьи. Почему сейчас? Наверняка, есть веская причина, которой мы не знаем. Может, она имела серьезный разговор с мужем или адвокаты научили…

При этом Татьяна Васильевна уверена: ради молодой актрисы Белоусовой Михаил Ефремов никогда бы не ушел из семьи.

- Она вообще мне неприятна. Зная, что он женат, что у него трое детей… А кроме того, он бы с ней не был, если бы она не пила или не принимала наркотики, - считает Бронзова.

Михаил Ефремов с женой, двумя детьми и племянницей на Кинотавре - 2009 Фото: Борис КУДРЯВОВ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Пока муж в тюрьме, развестись можно тайно

- Легко, для этого нет никаких ограничений, - заверила kp.ru адвокат Виктория Дергунова. – А в том случае, если супруг осужден более, чем на три года, ЗАГС расторгает брак даже без его согласия. Не исключено, что вторая половина узнает об этом уже по факту. Однако, если есть спор о разделе имущества, тогда заявитель должен подать иск в районный суд. Вторая сторона, находящаяся в местах лишения свободы, может участвовать в процессе по видеосвязи или нанять адвокатов, которые будут отстаивать его интересы.

По закону, все нажитое супругами в браке делится пополам, даже все богатства заработал только один из них. Например, попавший на нары муж – именно так обстоят дела в семье Ефремовых.

- Семейный кодекс защищает супругу, которая, например, сидела дома и занималась детьми – это ее полноценный вклад в общий достаток, - отмечает адвокат. – Более того, если несовершеннолетние дети (а их у Кругликовой и Ефремова трое.- Ред.) остаются жить с матерью, она может рассчитывать на увеличение доли с учетом интересов наследников. При разделе имущества инициатор проводит его оценку и в своем иске в суд указывает, что именно хочет себе оставить. Это могут быть как отдельные объекты, и их доли либо сумма, которую должен возместить второй супруг. Важно: родители не могут претендовать на имущество детей. То есть если в браке какие-то объекты были записаны на наследников, разделу они не подлежат.

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