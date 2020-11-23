"Серьезные заболевания": неожиданные подробности о дочери Владимира Конкина

Актер Владимир Конкин с дочерью Софией Фото: Иван ВИСЛОВ

С момента гибели дочери Владимира Конкина прошло два месяца. София утонула в бассейне одного из фитнес-центров. Семья девушки продолжает настаивать на насильственном факте смерти. Меж тем новые стали известны новые данные о вскрытии наследницы звезды фильма "Место встречи изменить нельзя".

Официальной причиной смерти Софии Конкиной является асфиксия. Дочь Владимира Конкина утонула в бассейне. Правда, по сей день не известно, при каких обстоятельствах произошло несчастье. Поэтому расследование гибели наследницы известного актера продолжается.

Дело в том, что семья Софии считает, что в смерти девушки есть подозрительные детали. В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале были продемонстрированы неожиданные результаты судебно-медицинской экспертизы.

Как отмечается в документе, в крови дочки актера действительно содержался алкоголь - 0,4 промиле. Это серьезная доза. Впрочем, гораздо опаснее стало известие о хронических заболеваний, которых у девушки обнаружился целый букет. Среди таковых - вторичная кардиомиопатия, фиброз мягкой мозговой оболочки, артерионефросклероз и многое другое.

"Из экспертизы следует, что у Софии были серьезные заболевания сердца. Незадолго до смерти она делала ЭКГ, этот анализ не показал никаких серьезных патологий. Также мы изучили медицинскую карту Софии. Там тоже нет никаких признаков серьезных болезней", - рассказала адвокат семьи Конкиных. Сама София ни на какие проблемы со здоровьем не жаловалась.

В свою очередь друг Конкина рассказал, что актер находится в подавленном состоянии. "Он недавно уезжал из Москвы. Ему тяжело. Особенно после того, что сказал его сын Ярослав. Это было ужасно, как нож в спину", - посетовал мужчина.

Напомним, у знаменитого артиста довольно сложные отношения с отпрыском. Несколько лет назад Владимир Алексеевич будучи в состоянии алкогольного опьянения стрелял в сына. А недавно наследник Конкина обвинил его во всех смертных грехах. По словам Ярослава, актер не интересовался жизнью Софии, его не волновало, что дочь работает курьером и с трудом обеспечивает себя. Также сын рассказал о давнем романе отца с директором Еленой Переслени и унижении матери. "Он из-за этого сослал маму в загородный дом. Это была самая настоящая ссылка. Мама в то время ударилась в религию, искала в этом утешение. Однажды, когда мама практически застала отца с Переслени, то сразу потащила его к иконам и сказала каяться во грехе. Он послушно это сделал", - утверждал наследник артиста. Сам Конкин был шокирован предательством сына. Актер опроверг все обвинения в свой адрес.