Знаменитый немецкий инвестор советует вкладывать деньги в Россию

Выгоднее всего сейчас инвестировать в российские компании, считает эксперт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«У вас больше нет права на доход», - заявил в интервью немецкому журналу Focus известный экономист Герхард Массенбауэр, обращаясь к читателям.

Он пояснил, что при существующей экономической ситуации, особенно в условиях пандемии, у жителей западной Европы нет возможности зарабатывать хоть какие-то проценты на инвестициях и банковских вкладах.

Массенбауер — финансовый эксперт, признанный специалист по управлению активами, автор книги «Больше никаких процентов».

Он уверен, что выгоднее всего инвестировать в российские компании. Стабильно работающие промышленные предприятия, невысокие цены на сырье, выгодный курс рубля, а главное — у России нет долгов. К тому же есть стабилизационный фонд, как в Норвегии.

Массенбауэр больше всего полагается на «Газпром». Он признает, что у компании есть краткосрочные проблемы с «Северным потоком-2», но они преодолимы. К тому же высокий коэффициент и доходность около 8% — прекрасные возможности для инвесторов.

Управляющий активами сам постоянно вкладывает деньги в «Газпром». Массенбауер советует потенциальным инвесторам присмотреться к российским банкам.

«С моей точки зрения, банковский сектор в России сейчас более стабилен и безопасен, чем в США или Европе», - считает он.