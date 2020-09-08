Кремль ответил на угрозу санкций против проекта «Северный поток-2»

Дмитрий Песков, Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле не видят оснований говорить о каких-либо мерах «со знаком минус» в отношении проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который напомнил, что речь идет о коммерческом международном проекте.

«Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект. С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, в котором участвуют в том числе и германские компании», - сказал представитель Кремля, назвав такие действия нерезонными и безосновательными

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила, что несмотря на угрозы Вашингтона ввести новые санкции против компаний, связанных с «Северным потоком-2», газопровод «будет достроен», а возможные ограничения она назвала незаконными. и просила не смешивать экономику с политикой. Однако позже в Берлине не исключили, что дело Алексея Навального может повлиять на будущие проекта.

С таким мнением уже не согласились в комитете бундестага по экономике и энергетике, а также немецкий бизнес, который уже оценил последствия отказа от проекта. Предприниматели говорят о потере рабочих мест и миллиардов евро