Защита от наводнений - в приоритете

Строительство берегоукрепления, а также ремонт инженерных сооружений на реке Белой в Уфе.

В последние годы, легко заметить, уже не стала звучать так часто в новостях информация о разрушительных паводках, как это было прежде. Вспомните Крымск, Ленск, Хабаровск, Сочи… Республики и края Северного Кавказа страдали от наводнений по нескольку раз в год. И вдруг стихия угомонилась. Нет, мы все, конечно, помним жуткий паводок в Тулуне.

В связи с изменениями климата угрозы наводнений усилились. Со стихией договориться сложно, но сотрудники Федерального агентства водных ресурсов создают условия, чтобы сезонные явления - паводки - проходили, не причиняя ущерба людям и объектам экономики.

Восемь лет назад в России стартовала Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 - 2020 годах». И в рамках программы по всей стране от Калининграда до Дальнего Востока были проведены гигантские работы, направленные на борьбу с наводнениями.

Одним из важнейших направлений программы стало предотвращение этих проблем - за счет ремонта, строительства дамб и проведения берегоукрепительных работ. Изменение частоты и интенсивности природных аномалий и экстремальных погодных явлений - результат изменения климата. С этим связано возникновение чрезвычайных ситуаций, что касается не только изменений речного стока, интенсивности и повторяемости паводков, но и таких явлений, как лесные пожары, перебои в агропромышленном секторе.

Реконструкция набережной Волги в Казани.

За эти годы на счету Росводресурсов немалый список построенных и отремонтированных объектов для борьбы с наводнениями. Например:

• Калининградская область - реконструкция дамб на реках Немонин, Шлюзовая.

• Республика Мордовия - работы по укреплению берегов реки Мокши.

• Казань - работы по укреплению берегов реки Казанки.

• Уфа - возведение защитной противопаводковой дамбы на берегу реки Белой.

• Магаданская область - строительство защитной дамбы на реке Оле.

Это только малая часть мероприятий. Конечно же, говорить о полной защите от наводнений на бескрайних просторах России пока не приходится. И, к сожалению, разгулы водной стихии еще грозят нам и впредь. Но и работы на водных объектах страны будут продолжаться и продолжаться.

Кроме Дальнего Востока (читайте «Сказано») многолетние масштабные мероприятия в рамках программы выполнялись и на севере страны. В Вологодской области в районе города Великий Устюг на реке Северная Двина построен комплекс инженерных сооружений, включающий противопаводковую дамбу и тысячи метров берегоукрепления.

Польза от реализации программы также хорошо видна на примере Карачаево-Черкесской Республики, где за время проведения ФЦП предотвращенный ущерб от наводнений превысил 3 миллиарда рублей.

СКАЗАНО

Директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин:

- Мы продолжим решать те задачи, которые перед нами ставились в рамках федеральной целевой программы в проблемных регионах. Наибольший объем средств уходит сейчас, конечно, на защиту территорий Дальнего Востока. Это Хабаровский край, Еврейская автономная область, Приморье - там, где мы ежегодно сталкиваемся с вызовами.

КОНКРЕТНО

Более миллиона человек защищено от наводнений и паводков в Уфе, Казани, Волгограде, Кисловодске - всего более 159 объектов капитального строительства в 48 регионах и 781 объект капитального ремонта ГТС в 74 субъектах РФ. Протяженность построенных сооружений инженерной защиты составила 270,7 км.

РЕСУРСЫ

Дефицита не будет

Как Росводресурсы решают проблемы с нехваткой питьевых ресурсов в регионах.

Воды в России много, но хватает не всем. Вернее, не везде она есть в том количестве, чтобы обеспечить потребности того или иного региона. Так, локальные вододефициты возникают в Крыму, республиках Кавказа и др. Специалисты Федерального агентства водных ресурсов решают эти проблемы за счет строительства водохранилищ и реконструкции гидроузлов. Чтобы избежать вододефицита в Челябинской области, например, построен тракт водоподачи из реки Уфы в реку Миасс.

Шершневское водохранилище - единственный источник питьевой воды Челябинска и прилегающих к нему населенных пунктов. Наполняющие его маловодные реки и озера не всегда справлялись с тем, чтобы полностью обеспечить потребности региона. Нередко возникал дефицит пресной воды, да и та была не самого лучшего качества.

Был разработан проект, предусматривающий строительство полиэтиленовой трубы диаметром 2 метра в траншею, длина которой более 20 км.

Этим летом подведомственный Росводресурсам «Центррегионхоз» работы на объекте завершил. А это значит, что крупнейшая в стране металлургическая агломерация теперь существует в замкнутой водохозяйственной системе. И никакие маловодья региону не страшны.

Реконструкцию гидротехнических сооружений в поселке Кажым Койгородского района в Республике Коми планировали несколько лет. По разным причинам работы переносили на другой срок, но в итоге проблема источника централизованного хозяйственного питьевого водоснабжения была решена.

А проблема была серьезная. Построенное еще в царские времена ГТС могло в любой момент прорвать во время паводка, что погубило бы огромное хозяйство по разведению рыбы и затопило бы поселок. Новая плотина избавила от беспокойства местных жителей.

Создание необходимой инфраструктуры для подачи воды на реках Челябинской области.

Только цифры

770 000 человек надежно обеспечены водными ресурсами за счет реализации программы с 2012 по 2019 год.

Проведено 30 мероприятий в 16 регионах РФ - Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Свердловской, Тамбовской, Пензенской, Челябинской областях, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском краях, Республике Адыгея, в Дагестане, Коми.

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