Как сохраняют уникальные водные объекты

Липецк. Специальный немецкий аппарат, который помогает восстанавливать естественное русло реки. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Изначально заниматься экологическим оздоровлением водоемов начали в рамках ФЦП, позже направление закрепилось в отдельном федеральном проекте «Сохранение уникальных водных проектов» нацпроекта «Экология». Но речь идет, конечно, не только о самих водоемах, но и всей территории, которая словно начинает жить заново после очистки русла реки, озера или пруда.

Представьте себе картину, заросший камышом и ивняком пруд, поверхность которого подернулась болотной тиной, источает неприятный, тухлый запах. Разве захочется кому-нибудь из местных жителей гулять или отдыхать рядом? А если это единственный водоем на всю округу? Печально, правда? Но после того, как силами федерального центра, региона и муниципалитета пруд становится чистым и приятным глазу, радуется вся округа.

- Проекты, в реализации которых участвуют Росводресурсы, имеют не только высокий экологический эффект, но и существенную социальную значимость, - отметили в Росводресурсах. - В итоге задачи всех проектов и программ сводятся к повышению качества жизни людей. А значит, ощутить результат от таких мероприятий должен каждый.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Так, например, в октябре были завершены масштабные работы по экологической реабилитации и расчистке рек Воронеж и Ягодная Ряса в Липецкой области. От многолетних донных отложений в регионе расчищено порядка 45 км русел, восстановлен водоток, сокращены зоны застоя и ликвидирована захламляющая растительность. Приведение рек к экологическому балансу местные власти использовали в качестве трамплина для развития территории. В результате проведена реконструкция набережной, центрального пляжа, на территории парка, примыкающего к берегу, высажено более 7000 деревьев. Расчистка водоема повлияла и на развитие трассы для Федерации гребного спорта.

- На гребном канале занимаются 230 спортсменов, заросшая река мешала этому процессу, - рассказал президент Федерации гребного спорта Липецкой области, тренер сборной России Александр Стреляев. - Водоросли цеплялись за весла и моторы, это отнимало много сил. После расчистки реки условия для тренировок стали великолепными. Средняя полоса России идеально подходит для занятий. Не сомневаюсь, что здесь на условиях международных правил будет тренироваться сборная страны.

УДМУРТИЯ

Тот самый момент, когда в реке Ува вдруг не стало рыбы, жители удмуртского села Вавож не припомнят. Рыбаки перестали ходить даже на Увинский пруд, образованный с помощью маленькой плотины. Ведь не пруд уже был, а болото с затхлым запахом. Когда-то лесопромышленники сплавляли по Уве лес, потом перестали. Река обмелела, заросла кустарником и камышом, а пруд и вовсе зачах.

Экскаватор поднимает со дна удмуртского пруда донные отложения. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Но в прошлом году на берегу пруда вдруг загудела, затарахтела техника. Рабочие перекопали берег, выдрав всю растительность, сделали насыпь, заехав на которую экскаваторы выгребают сейчас донные отложения.

Работы ведутся на отдельных участках в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Общая протяженность участка работ - около 4,5 км, стоимость - почти 72 млн рублей.

- Проектом предусмотрена расчистка пруда и русла реки от донных отложений объемом 118 тыс. м3, от древесно-кустарниковой растительности, от водной растительности, - рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Удмуртия Денис Удалов. - Срок реализации - 2019 - 2022 годы. В дальнейшем мы планируем организовать здесь зону отдыха. Чтобы жители могли гулять вдоль пруда, сидеть на лавочках, любоваться природой.

Впрочем, жители села Вавож приходят к пруду и сейчас. Смотрят, как идут работы, и дивятся, что их многолетние жалобы на грязный пруд вдруг оказались услышанными.

По графику работы должны завершиться в 2022 году, но подрядчик «Дельтастрой» уверен - справятся на год раньше.

- Объект, конечно, сложный, - говорит директор компании подрядчика Александр Чебыкин. - Много донных отложений, в которых бревна, крупный мусор и торфяники. Сейчас наша задача - вывезти на полигон все, что поднимем со дна пруда. А в следующем году будем чистить русло реки Увы.

Руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов в разговоре с журналистами перечисляет объекты, которыми занимается управление. Река Ува в Вавоже - один из них. Но всего за последние три года была полностью сделана набережная в Уфе, в городе Кунгур Пермского края вовремя сдали берегоукрепление, выполненное в рамках ФЦП. Хотя это было непросто.

Руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов показывает нашему корреспонденту, как идут работы. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

- Там слияние трех рек, плотная городская застройка, - объясняет Александр Михайлов. - Дамбы возводили до 10 метров высотой. Совсем недавно в рамках нацпроекта «Экология» завершили расчистку реки Козловки. В ходе работ с берегов собрали тонну покрышек. И если раньше это было дурно пахнущее болото, теперь - чистое русло. По Удмуртии у нас в этом году два объекта капремонта гидротехнических сооружений - на реке Шадринке и в деревне Михайловка. В Кировской области еще делаем капитальный ремонт гидросооружения. Немалый план работ и на следующий год.

Только цифры

Результаты экологической реабилитации с 2013 по 2020 год по линии Росводресурсов: 3,4 млрд руб.

667 000 человек проживает в непосредственной близости к водным объектам, экологические условия которых улучшены

2012 - 2019 гг.

32 проекта + 17 регионов РФ

Республика Алтай, Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Удмуртская Республика, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Томская, Московская, Ростовская, Тамбовская, Липецкая, Ярославская области.

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