Швеция сдалась: власти королевства взялись за борьбу с коронавирусом

Жители Стокгольма всё чаще появляются на улице в защитных масках. Фото: REUTERS

С сегодняшнего дня в крупнейших городах Швеции введены ограничительные меры, которые, в отличие от предыдущих рекомендаций, стали обязательными к исполнению.

Отныне в королевстве действует «правило восьми» — по числу максимально допустимого числа участников любого собрания вне круга семьи. Запрет распространяется на публичные мероприятия, такие как концерты, спектакли и спортивные матчи, но не коснется школ и рабочих мест. Исключение сделано для похорон — лимит участников повышен до 20.

Работа кафе и ресторанов теперь тоже ограничена временными рамками.

По словам премьер-министра страны Стефан Лёвена, «правило восьми» должно «установить норму для всего общества». Тем самым, он фактически признал, что прежняя стратегия жизни в обычном режиме в надежде на формирование у шведов коллективного иммунитета фактически провалилась.

Вопреки прогнозам эпидемиологов, вторая волна в Швецию все же пришла, и число заболевших кратно выше, чем у соседей, которые изначально пошли по пути ограничений.

Такие меры приняты шведскими властями превентивно — накануне больших зимних праздников и открытия рождественских базаров, периода традиционных массовых собраний и активного внутреннего туризма.

В условиях, когда количество новых заболевших превысили 4000 человек в день, а ежедневная смертность за прошедший месяц подскочила на порядок, у властей просто не осталось выбора. Тем более, что в отличие от расслабленных шведских эпидемиологов политики реально работали, создав законодательные основы для введения ограничений.

Скорее всего, новые правила, введенные пока на 4 недели, будут действовать и после Нового года.