Немецкие СМИ: Запад поменяет Алексея Навального на его жену

Юлия Навальная может участвовать в думских выборах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Немецкое издание Abendlich Hamburg опубликовало материал, в котором определило сценарий развития «дела Навального».

Согласно мнению автора, после провала истории с «отравлением» Алексея Навального Запад попробует произвести рокировку: новым российским оппозиционером станет жена Навального, Юлия. Более того, она попытается выдвинуть свою кандидатуру на ближайших думских выборах.

Газета пишет, что Навальный «еще до истории с отравлением попал в поле зрения западных спецслужб», которые, проведя соответствующие проверки, с удивлением установили, что его популярность в России не так велика, как рассчитывал Запад, а сам он – «как политик — неудачник, а созданные им в регионах поддерживающие структуры — «штабы Навального» — в последнее время без какого-либо нажима со стороны властей быстро закрываются».

«Хуже всего для Алексея то, что народ не рассматривает его как лидера и не воспринимает как самостоятельного и независимого политика», — говорится в материале Abendlich Hamburg.

Теперь на Западе рассчитывают, что в лице Юлии Навальной Россия получит и новую проблему, и новую сенсацию, и непредсказуемые последствия.

В настоящий момент Алексей Навальный продолжает находиться в ФРГ, куда в августе месяце он прибыл на лечение.

Несколько дней назад сообщалось, что он подал документы на продление своей немецкой визы.