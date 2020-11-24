"Против этого парня у него не было шансов": выяснилось, кто избил Павла Прилучного

Пока Павел Прилучный приходит в себя после операции на лицо, калининградская полиция начала проверку по факту его избиения в ночном клубе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока Павел Прилучный приходит в себя после операции на лицо, калининградская полиция начала проверку по факту его избиения в ночном клубе. Как подтвердил источник kp.ru в правоохранительных органах, заявление от очевидца поступило еще на прошлой неделе, субботним вечером 21 ноября.

- Сообщили, что известный актер получил травмы в ходе драки, - рассказал источник "КП". - Сама потасовка к тому моменту уже закончилась, наряд никто не вызывал. А потом эти факты получили свое подтверждение, была установлена личность пострадавшего. Его предполагаемому оппоненту еще только предстоит дать показания. Устанавливается весь перечень причастных лиц и все обстоятельства инцидента.

Между тем, пользователи соцсетей делятся подробностями той самой потасовки. По словам очевидцев, все случилось в ночном клубе "Завод", куда Павел Прилучный пришел отдохнуть после съемок в новом сериале. Что послужило причиной конфликта, доподлинно неизвестно, но судя по всему, участники драки были изрядно под градусом.

- Сцепились они на втором этаже возле спортзала. Там-то гость и получил по голове, - рассказывают в соцсетях.

Одна из постоянных посетительниц клуба призналась kp.ru, что знает избившего актера мужчину.

- Не могу сказать, кто он по документам, но гости "Завода" его всегда считали владельцем, - на условиях анонимности поделилась девушка. - Зовут, вроде, Владимир, крупный мужчина, гораздо больше Прилучного (рост Павла - 180 см, вес около 80 кг. - Ред.). Он бывший боксер, поэтому удары отточены. Против этого парня у посетителя просто не было шансов.

Между тем, сам актер сегодня впервые высказался о своей госпитализации. Прилучный подтвердил, что сейчас восстанавливается после травмы (у него оказался проломлен череп и сломана лицевая кость) и перенесенной операции. А вот над обстоятельствами драки, точнее новостями в прессе, откровенно посмеялся.

- Насколько я понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, - пошутил Павел, смешав в одном предложении сразу несколько версий ЧП. - Эта версия гораздо интереснее правды, давайте на ней и остановимся.

Напомним, сейчас 33-летний артист находится в московской клинике имени Пирогова. К столичным медикам Прилучный обратился сразу по возвращении в Москву из Калининграда, где снимался в продолжении сериала "В клетке".