Звезды без елок: Шнур и Лепс продолжают требовать миллионы

«Иосиф Пригожин и Валерий Меладзе призывают звезд российского шоубиза бойкотировать новогодние передачи». Коллаж Олега Семенченко по мотивам картины «Ленин провозглашает советскую власть».

В начале 2000-х только появилась мода на банкеты для состоятельных господ и больших компаний. Стас Костюшкин вспоминал: в один вечер могло быть столько концертов, что певец и его коллеги, дабы везде успеть, давали взятку водителям скорой, чтобы домчали их с ветерком до Рублевки.

Времена сейчас другие, кризисные, пандемия еще больше их усугубила. Без работы сидит практически весь шоу-бизнес. Промоутеры дают неутешительные прогнозы на новогодние дни. Мол, не факт, что звездам удастся подлатать дыры в своем бюджете на грядущих елках.

Новый год дома

- Почти все остались без корпоративов. Я общался со многими артистами, большинство сидит без дела, - рассказывает «КП» промоутер Сергей Лавров. - У меня сейчас есть только два заказа на проведение новогоднего корпоратива, но без аванса. Дескать, не факт, что сможем провести праздник. Ведь в ресторане в Москве и Московской области можно проводить банкеты лишь до 23 часов. А раньше в новогоднюю ночь артисты выходили на сцену уже после боя курантов - ближе к 2 часам ночи. До Нового года народ танцевать и праздновать не хочет.

В предновогодние даты у меня есть заказы на звезд, но очень мало. Обязательное условие - тест артиста и всего коллектива на коронавирус. Причем за наш счет.

- А гонорары у артистов прежние?

- Некоторые звезды не хотят спускаться с небес на землю, - вздыхает Лавров. - Например, отказались снижать гонорар Шнуров, Лепс. Они считают, что это будет ударом по их репутации.

Как стоили 150 тысяч евро, так и просят до сих пор. И это с учетом роста курса евро.

Поэтому и сидят без работы. У заказчиков нет сейчас таких шальных денег.

Артисты 90-х обнищали

Если раньше пользовались популярностью звезды 90-х, то сейчас они вообще обнищали, поскольку их заказчики - это публика 50+, которая с большей опаской относится к своему здоровью.

Я разговаривал с Ирой Аманти, продюсером и женой Вадима Казаченко. Она говорит, что заказов у Вадима нет, денег тоже. Слава Жеребкин из «На-На» стонет: накоплений не осталось, как дальше жить, не знает. Такой же крах и у Марины Хлебниковой, Татьяны Овсиенко.

Ситуация у шоу-бизнеса сейчас плачевная. Вот Воробей говорит, что нет денег даже на оплату «коммуналки», и я ей верю. Не у всех, как у Валерии и Филиппа Киркорова, есть подушка безопасности. И то Валерии с Иосифом Пригожиным проще, поскольку у них есть недвижимость в Англии и Эмиратах, которую они сдают в аренду.

Рэперы рулят

- А кого все-таки заказывают сейчас олигархи? Кто эти счастливчики?

- Более или менее сейчас есть заказы у рэперов. Например, у Моргенштерна. Цену он себе назначает, что называется, от балды: то 2 миллиона рублей, то 50 тысяч евро.

У него сейчас, как когда-то у Лободы после выхода первого хита «Твои глаза», с выходом очередного топового трека гонорар повышается на 200 тысяч рублей.

- А Ротару?

- У Софии Михайловны были заказы, но границы закрыты, пришлось бы через Стамбул или Минск ехать. Артистка ладно, но с ней же еще коллектив. А это большие расходы. Поэтому проще заказать Николая Баскова, который в Москве сидит.

Плюс гонорар у Ротару тоже в евро, поэтому очень дорого ее везти.

Пока она только дала согласие Игорю Крутому на участие в съемках «Песни года». Если не отменят съемку, прилетит заранее, сядет на карантин и выступит.

- Кто же сейчас снизил гонорары?

- Варум, Агутин, Орбакайте. Если раньше Кристина стоила три с половиной миллиона рублей, то сейчас готова выступать и за 2 миллиона. За эту же сумму выступит и певица Zivert. У нее, кстати, на удивление сейчас много очень заказников. И у Сосо Павлиашвили много работы, как ни странно. Хотя цена на него немаленькая - 15 тысяч евро. Земляки в основном приглашают.

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