"Держите при себе свою образованность". Не стало легендарного лингвиста Натальи Бонк

Педагог и лингвист Наталья Бонк в 2010 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Умерла Наталья Александровна Бонк, создательница того самого «учебника Бонка» за которым гонялись еще в Советском Союзе и писали в газетах объявления, что обменяют на учебник что угодно: хоть бы даже любимый серебряный подстаканник. Изучающие английский были уверены что, во-первых, Бонк - это мужчина и поэтому учатся они «по Бонку». А во-вторых, автор, кем бы он ни был, уже умер, как все великие люди, включая Брадиса, Колмогорова, Бонч-Бруевича.

Наталья Александровна прожила огромную 96-летнюю жизнь. (На бестактный вопрос «сколько вам лет», отвечала: сколько не жалко). Ее биография кажется невероятной: она преподавала английский у отца актера Игоря Костолевского и училась на класс старше Светланы Аллилуевой. Причем дочь Сталина была фанаткой Наташи: приходила на самодеятельные актерские вечера и громче всех хлопала ей. Одноклассники были уверены, что Наташа станет актрисой, поэтому выбор стези педагога озадачил всех. «Девушка, от которой ждали достаточно многого, стала простой учительницей зарубежного языка», - написала Аллилуева с сожалением. Но Наталья Александровна была не простой учительницей. Она написала уникальный учебник, по которому научила английскому полмира. После открытия «железного занавеса» невероятно вырос интерес к изучению английского языка. «По Бонку» учились все: школьники, абитуриенты, невиданные по тем временам люди с профессией «менеджеры» в «инофирмах», челночные тетки с клетчатыми рогожными сумками и обалдевшие от доступности «загранпоездок» туристы.

До сих пор даже на отреставрированном здании Литературного института висит табличка, на которой белым по черному значится «Курсы английского языка профессора Н.А.Бонк». В Литинституте преподавали «по Бонк», здесь до сих пор существуют знаменитые курсы ее имени.

Ни один учебник не может существовать столько, сколько ее двухтомник. «Живучий, как Кащей бессмертный», - ругала она его в шутку.

Первый «Бонк» вышел еще в шестидесятом году.

Наталья Александровна устроилась работать на курсы иностранных языков Министерства внешней торговли.

- После революции старые дипломатические и внешнеторговые кадры в стране были или уничтожены, или эмигрировали, но новые очень старались выучить язык, - вспоминала она.

Пособий не было, поэтому Наталья сама придумывала упражнения, чтобы аудитория не скучала. Однажды коллега спросила, откуда она берет такие интересные задания. «Пишу сама», - честно ответила Бонк. Тогда-то ей и предложили готовить материал для занятий в группах, выделив авторскую бригаду.

- Всерьёз думаю, что её двухтомник был гениальным для своего времени, - говорит лингвист Юлия Велембовская. - Кое-какие методические находки использую до сих пор. Особенно про артикли. Сами англичане не смогут рассказать русским людям всю правду про артикли так, как умела Бонк.

Любопытно, что до поступления в Педагогический институт она совсем не знала английского, хотя свободно владела немецким.

Вспоминала, что из-за путаницы языков нередко попадала в комические ситуации. На уроке по фонетике однажды восприняла фразу учителя «go on», «продолжайте», как немецкое gehen, собрала вещи в сумку и вышла, попрощавшись по-немецки.

- Какая странная девочка, - удивился преподаватель.

Уже за год после поступления из самой слабой группы, куда ее определили, Бонк перешла в самую сильную.

Кстати девичья фамилия Натальи Александровны - Кроль, она родилась в Москве, в семье оперной певицы Розалии Боярской-Кроль и директора завода лакокрасочных материалов Александра Кроля. Ее родители дважды избежали смерти: однажды отец уступил свое место в самолете на Нижний Новгород и никуда не полетел, а самолет разбился. Через год мать уступила место в самолете «Максим Горький» более влиятельной даме и осталась жива.

А вот детей Натальи Александровны судьба не хранила. Старшая, Леночка, родилась в 1949 году и не прожила и года. Младшая, Ирина, родилась в 1951 году и умерла в 2005.

- Я похоронила двух детей и что-то во мне надломилось, - признавалась в интервью Наталья Александровна.

Несмотя ни на что женщина сохранила стойкость, красоту и чувство юмора. День начинала с неизменной зарядки, любила гулять по Москве, особенно - по Малой Бронной, где находились ее любимые магазины одежды. Много читала и перечитывала своего любимого Пушкина. Когда однажды кто-то из преподавателей английского спросил, как создать учебник, по которому будут учиться шестьдесят лет, она ответила: "Самое главное , если вы пишете для широкой публики - держите при себе свою образованность".

Наталью Бонк похоронят на Востряковском кладбище. Дата похорон будет сообщена отдельно.