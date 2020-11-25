«Это не хулиганство, это покушение на убийство»: Арбитр, избитый футболистом Романом Широковым, попросил суд изменить статью

Потерпевший Никита Данченков отказывается идти на мировую с футболистом Широковым (на фото справа). Фото: Михаил ФРОЛОВ + Александр РОГОЗА
В Москве стартовал судебный процесс по делу очередного футболиста-драчуна. Едва страна оправилась от истории Кокорина-Мамаева, как списки отжигающих пополнил их бывший партнер по сборной России. Реальный срок светит лучшему футболисту страны 2012 и 2013 годов, экс-игроку «Зенита» Роману Широкову.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В августе нынешнего года Широков (он завершил профессиональную карьеру несколько дет назад) играл в любительском турнире за команду «Матч ТВ».
В одном из игровых моментов Широков посчитал, что судья должен был поставить пенальти в ворота соперников и обматерил арбитра. Тот показал игроку красную карточку. Это вывело Широкова из себя, он нанес судье удар кулаком в лицо, а когда арбитр упал, бросился добивать его ногами (тоже в голову). Хорошо, другие футболисты оттащили.
Пострадавшего арбитра зовут Никита Данченков и ему всего 24 года.
Парня доставили в больницу и диагностировали целый букет повреждений: ушибленная рана в проекции надбровной дуги, ушибленная рана нижнего века, кровоподтек верхнего и нижнего века, легкий ушиб глазного яблока и ссадина кисти.
Данченков написал заявление в полицию, а там завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
Широков извинился перед арбитром в Instagram (многие, впрочем, считают, что формально, в третьем лице), но тот на мировую не пошел.
И вот - суд.
ШИРОКОВ: БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Такие дела, «несложные», обычно разбирают мировые суды. Участок с кабинетами размещается наипервейшей этаже обычной хрущевки. Пандемия. Журналистов теперь в залы заседаний не пускают. Поэтому толпа с камерами послушано ждет у входа. Роман Широков стремительно проскакивает в здание, без комментариев.
На крыльце в этот момент общается с журналистами потерпевший, Никита Данченков. На долю секунду они с Широковым оказываются буквально в метре...
- Конечно, я не ожидал удара, - объясняет арбитр. - Это же все-таки бывший капитан сборной России. Поэтому я даже не успел поднять руку, чтобы защититься. После удара в лицо я упал и потерял на несколько секунд сознание. По крайней мере, удары ногами я не чувствовал - уже потом на видео увидел.
Защита Широкова попросила суд рассмотреть дело в особом порядке. Это значит, что он полностью признает свою вину и суду нет нужды изучать доказательства, опрашивать свидетелей. А еще при особом порядке наказание смягчается - не более двух третей максимального наказания.
Сам Никита Данченков настаивает, чтоб все заседания проходили в обычном режиме, а свидетели - допрашивались. Более того, он хотел бы, чтоб статью, по которой обвиняют футболиста Широкова переквалифицировали на более тяжкую - покушение на убийство.
- Мы считаем, что это было именно покушение на убийство, - объясняет адвокат потерпевшего Александр Островский. - А как иначе? Он бил человека ногой в голову. У профессионального футболиста поставленный удар очень большой силы. Конечно, он убить моего подзащитного мог. Повезло, что вратарь одной из команд оттащил Широкова и тот упал.
ПРИ ЧЕМ ТУТ ДЕЛО ЕФРЕМОВА?
Спустя час с небольшим участники процесса по очереди выходят. Ходатайство Широкова суд не удовлетворил. Никакого особого порядка. 4 декабря в суде начнут допрашивать свидетелей.
За Широковым бежали полквартала. Футболист поначалу молчал, потом просил, чтобы от него отстали. Добравшись до своего черного броневика-рейндж-ровера, он прыгнул за руль и газанул.
Чей-то окрик так и застыл в воздухе:
- Роман, это же трусость - вот так убегать от вопросов!
После заседания Роман Широков отказался от комментариев.
Фото: Александр РОГОЗА
От журналистов бывший капитан сборной России спрятался в машине и уехал.
Фото: Александр РОГОЗА
Адвокат Данченкова Александр Островский не скрывает радость:
- Обвинение, прокуратура, тоже посчитала, что в особом порядке разбирать это дело нельзя. Широков заявил особый порядок, но по факту он обстоятельства и свою вину не признает.
Кстати, деталь: в суде прокуратуру представляет прокурор Диана Галиулина - она была обвинителем по делу Ефремова.
- Для меня это дело чести - показать, что никому так нельзя обращаться с футбольными арбитрами, - сказал после заседания Никита Данченков. - Даже бывшим капитанам сборной. Ни о каком мировом соглашении не может идти речи.