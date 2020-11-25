"Внебрачная дочь и любовница": полиция задержала шантажисток, вымогавших у Тарзана 2 миллиона рублей

Сергей Глушко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не успел муж Наташи Королевой оправиться от одного секс-скандала, как за ним тут же последовал другой. Две предприимчивые дамы потребовали от Сергея Глушко, он же Тарзан, 2 миллиона рублей. А если стриптизер не заплатит, мол, ему не поздоровится: огласке предадут некие сведения интимного характера, которые поставят крест на карьере танцора.

Глушко оказался не робкого десятка и обратился в полицию. На днях шантажисток удалось задержать. Для этого полицейским пришлось провести настоящую спецоперацию: вымогательниц ловили "на живца".

- Вечером 23 ноября в московском ресторане "Топчан" в ходе оперативного эксперимента при передаче денег была задержана 39-летняя Антонина С., уроженка Краснодарского края, - рассказали источники kp.ru в полиции. - Женщина нигде не работает и даже не имеет регистрации, фактически - бомж.

Задержанная не стала отпираться и тут же сдала свою подельницу: 21-летнюю Екатерину К., также приехавшую покорять столицу из Краснодарского края. Как выяснилось, сообщницы познакомились в хостеле, где снимали койки.

Екатерина в этом деле играла роль внебрачной дочери Тарзана. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Когда скандал с изменой Тарзана стал достоянием публики, старшая подруга предложила младшей разыграть следующий план: мол, Антонина будет "любовницей" из прошлого, а Катя - ее внебрачной дочерью от стриптизера, - продолжает наш источник. - Якобы девушка чем-то похожа на своего знаменитого "отца". Возможно, они рассчитывали, что Тарзан не захочет новых потрясений, и все удастся провести тихо. Но вышло иначе.

Сейчас обе женщины находятся под подпиской о невыезде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ни Наташа Королева, ни ее муж этот скандал никак не комментируют.