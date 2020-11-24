У Тарзана вымогают 2 миллиона рублей за интимные подробности его жизни

Сергей Глушко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно Сергей Глушко, более известный в народе как Тарзан и супруг Наташи Королёвой, вновь обратился в полицию за помощью. На этот раз мужчина жаловался на постоянные сообщения с незнакомых номеров, в которых у него требуют крупную сумму денег. В противном случае шантажисты угрожают опубликовать в СМИ информацию, которая нанесёт ущерб репутации артиста.

— Поступило заявление, о том, что неизвестные на протяжении 1,5 месяцев в переписке с неизвестного номера вымогают деньги в сумме 2 миллиона рублей за нераспространение в СМИ сведений, которые порочат заявителя, — сообщил источник kp.ru.

Эта история началась ещё в конце августа, со скандала и заявления о краже бриллиантов из квартиры супругов на Мосфильмовской. Якобы во время отдыха Наташи Королёвой из квартиры пропали драгоценности певицы и крупная сумма денег. О краже заявили в полицию, где Тарзану пришлось рассказать, что в ту ночь в квартире с ним были две молодые девушки. Но это было только начало, вскоре артист пожаловался на вымогательство.

— С ним связывались представители средств массовой информации, которые сообщили о поступивших от неустановленных девушек предложениях о продаже видеозаписи интимного характера с участием заявителя. При этом он пояснил, что по месту жительств вместе с ним находились Анастасия Шульженко и некая Милана, — сообщил источник kp.ru.

Cергей Глушко и Анастасия Шульженко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В данный момент из уголовного дела о краже выделен новый материал по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, по нему Следственный комитет проводит проверку.

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