"Лепет дилетантов": эксперты высказались о "ракетном сюрпризе" американцев

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси. Фото: ru.wikipedia.org

Журнал Forbes опубликовал статью с кричащим заголовком: "США сделали России «ракетный сюрприз» в Крыму".

И в чем же этот сюрприз?

А в том, оказывается, что американские военные во время учений перебросили с авиабазы Рамштайн в Германии две ракетные системы дальнего действия HIMARS в Румынию. Там выпустили несколько ракет "недалеко от российского форпоста на Черном море" (Крыма - ВБ), а потом быстро вернули боевые машины на немецкую базу.

Forbes пишет: «Это явно было посланием для Москвы. Армия США в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь. И она хочет, чтобы россияне это знали».

Давайте сразу о серьезном. Эти детские восхищения и провокационные умозалючения сделали все-таки не военные профессионалы, а журналисты издания. А они взахлеб пишут, что "быстрая скорость этих воздушных развертываний затрудняет контрбатарейное сопротивление. Ведь трудно попасть в ракетную установку, находящуюся недалеко от войск противника всего пару часов".

Пуск ракеты комплекса HIMARS на учениях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я попросил заместителя командира ракетной бригады полковника Андрея Кухарцева высказать свое мнение об американском "сюрпризе".

- Вообще-то тут по строгому счету нечего даже комментировать. Это лепет злоязыких дилетантов. Начнем с того, что все это происходило во время американских учений, а не в военное время. Немецкая авиабаза Рамштайн даже сейчас, в мирное время, находится, скажем так, под неусыпным контролем нашей разведки - космической, радиотехнической, легальной и нелегальной. В военное время этот стратегический объект, сами понимаете, сразу попадет под особый прицел... А теперь вот представьте, что с той же германской авиабазы взлетает огромная "корова" - гигантский военно-траспортный самолет США с ракетными системами. А у нас есть такие радиолокационные станции, которые не то, что гигантский транспортник, а небольшой беспилотник засекают. И уж наверняка наши спецы видели, где этот самый американский самолет сел в Румынии. Ну а затем, где эти самые HIMARS заняли огневые позиции. К тому же у нас в Румынии тоже есть очень неплохие "глаза и уши"... В реальной боевой обстановке эти самолеты, во-первых, вряд ли могли долететь до Румынии, а, во вторых, эти HIMARS прератились бы в горящий металлолом еще до первого пуска ракеты. Но даже если бы даже две-три ракеты в нашу сторону были запущены, то уже не через "пару часов", а через пару минут американцам прилетел бы привет с того света... А вообще у меня от этой статьи в Forbes осталось такое впечатление, что ее писала наивная девочка-журналистка, которой в кабаке пьяненький капрал вешал лапшу на уши. Извните, но мой командир сказал об этом куда резче. Он назвал это "пуком в холодильнике".

А вот как прокоментировал американский "сюрприз" известный военный эксперт Алексей Леонков:

- Для российских войск никакой неожиданности в маневре США не было. Мы совершаем сотни таких перебросок в рамках учений. Никак не могу согласиться с Forbes и в том, что высокая скорость проведенного маневра усложнит контрбатарейную борьбу для России. В реальных боевых действиях у авиации будут большие сложности с переброской. В воздухе транспорт противника атаковали бы самолеты Воздушно-космических сил РФ, а с земли – комплексы противовоздушной обороны. Даже если HIMARS удалось бы перебросить и были бы произведены первые залпы – в их сторону были бы немедленно направлены удары оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

СПРАВКА "КП"

HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV. Может нести 6 реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Система HIMARS может транспортироваться на самолете C-130.

Вес - 12 тонн. Диаметр снаряда - 27 сантиметров. Дальность стрельбы - до 40 миль (64 километра). Также НIМАRS может нести одну тактическую ракету с дальностью полета в 100 миль (161 километр).