Нужны ли России сейчас левые реформы

Повышение налогов на богатых и на корпорации может навредить эконмике Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма» - начало манифеста коммунистической партии, актуальность которого особенно выросла с приходом коронавируса. В развитом мире все чаще поднимаются левые идеи, обращенные к снижению неравенства и помощи ущемленным. Левый крен в сознании людей есть давно – это традиция последнего времени. Но она особенно обострилась с приходом пандемии, ударившей сильнее всего по бедным и больным. Даже убежденные либералы сегодня говорят, что помощь государства просто необходима. У людей все больше ощущения, что государство им должно. Чем левые идеи могут обернуться для экономик и какова оптимальная степень государственной поддержки?

С экономической точки зрения, левая идеология включает следующие меры:

1. Увеличение размеров пособий для бедных

2. Увеличение количества благ, доступных всем в равной мере: бесплатное образование, медицина и т.д.

3. Субсидирование неэффективных предприятий вопреки их убыточности для поддержания рабочих мест

4. Поддержка инициатив и организаций, борющихся за права человека и равноправие

5. Поддержка бедных стран богатыми (безвозмездная помощь или займы на выгодных условиях)

6. И самое важное, собственно, за счет чего и осуществляется все вышеперечисленное - повышение налогов на богатых и на корпорации

Каждый кризис в какой-то степени становится причиной подобных «левых» порывов. А уж пандемия – тем более, так как она ударила по самым уязвимым и подняла массу моральных проблем. Самым ярким примером кризиса, спровоцировавшего политические настроения в пользу равноправия и помощи бедным, является Великая Депрессия. Кстати, это единственный кризис, когда безработица в США была выше, чем в коронавирус (25,6% по сравнению с 14,7%).

Итак, Великая Депрессия ударила по рынкам труда в штатах и в Латинской Америке. Удар был, судя по всему, настолько сильный, что на выборах в США впервые за 80 лет кандидат от демократической партии получил абсолютное большинство голосов избирателей. А в Латинской Америке началась волна государственных переворотов. Начиная с 1930 года свергались режимы в Бразилии, Кубе, Мексике, Чили. Причем и избранный в США Рузвельт, и новые главы государств в Латинской Америке начинали свое правление с левых социальных реформ.

Конечно, сегодня никто не говорит о риске массовых свержений правительств – не в то время живем. Но, например, коронавирус наверняка мог повлиять на недавние выборы в США. Американцы, как и в Великую Депрессию, в тяжелые времена предпочли кандидата с более левой программой, включавшей больше социальных реформ и повышение налогов на прибыль и на богатых.

Риторика в поддержку нуждающихся, больных, бедных, безработных сегодня особенно популярна в мировом сообществе, ведь из-за пандемии пострадали, в основном, уязвимые слои населения и страны. Государства, особенно развитые, стараются максимально поддержать все, что падает. Многие тратят безумные суммы на субсидии, пособия, снижение налогов: Канада - 12,5% от ВВП, США – 11,8%, Япония – 11,3%. Канадское правительство, например, выплачивает почти $400 в неделю гражданам, которые потеряли половину зарплаты или сами ушли с работы из желания самоизолироваться, а фирмам покрывают 65% затрат зарплаты работников. На первый взгляд, кажется: «Как хорошо! Вот это забота о людях! Нам бы с вами такое!».

Пройдет время и иждивенцев будет становиться больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но если такая забота сохранится длительное время, возникают и определенные минусы.

- Щедрые пособия могут лишать людей стимулов идти на работу. К примеру, еженедельные надбавки к пособиям размером $600 во время коронавируса, которые выплачивались в США до конца июля, превышали зарплаты многих низкооплачиваемых рабочих. Иждивенцев явно прибавилось.

- Когда государство платит бизнесу субсидии или обеспечивает и рефинансирует займы на выгодных условиях, это не всегда стимулирует к развитию. Напротив, это часто лишает компанию стимулов к инновациям и переменам, чтобы зарабатывать прибыль. Или, например, убыточной компании было бы лучше закрыться, но из-за поддержки государства она, как зомби, - не жива и не мертва, да и денег не зарабатывает.

- На весь этот аттракцион невиданной щедрости власти нужны деньги. И брать их получится только у прибыльного бизнеса и людей с высокими доходами. Хорошего в этом мало. Получается, самые высокие налоги будут ограничивать самых эффективно работающих людей и компании, которые двигают экономический прогресс в стране.

Все это в совокупности неизбежно приводит к экономической отсталости. Пройдет время и иждивенцев будет становиться больше, убыточные предприятия продолжат оставаться убыточными, а квалифицированные работники и успешные бизнесмены, будут стремиться вывести капитал или переместиться в страны с более благоприятным экономическим климатом. От этого государство будет иметь все меньше налоговых сборов и, соответственно, меньше средств на социальную поддержку, с которой все, собственно, и началось.

Так что помощь бедным и уязвимым хороша в меру и зависит от конкретной ситуации. Если государство несет ответственность за всех постоянно, это приводит к деградации. Прогресс происходит только когда люди и бизнес работают, чтобы зарабатывать за счет создания товаров и услуг, а не за счет государства.

Тем не менее, социальная поддержка в период коронавируса – это исключение из правил. Как только власть говорит, что нужно сидеть дома – именно она становится ответственной за доходы людей. В чрезвычайной ситуации только государство может позаботиться о том, чтобы из-за ограничительных мер население не обеднело, а у бизнеса остались оборотные средства.

Деньги брать получится только у прибыльного бизнеса и людей с высокими доходами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Так все-таки насколько правильно поддерживать «левые» реформы?

Левые реформы в пандемию – это не только справедливо, но и полезно для экономики. Сохранить предприятия на плаву, а людей с деньгами, чтобы после открытия экономика заработала – дело хорошее и благодарное.

Но после снятия ограничений левые идеи могут и навредить. У большинства стран после пандемии будут три основные проблемы: низкий ВВП, высокий долг и желание многих продолжать жить, опираясь на поддержку государства - к хорошему начинаешь быстро привыкать. Первые две проблемы могут решить только работающий бизнес и экономически активное население, ведь они производят ВВП и платят налоги.

Поэтому лучшее, что может сделать государство после пандемии – это простимулировать людей идти на работу и дать бизнесу возможность для развития и проявления инициативы, чтобы экономика начала приносить доходы. А эти доходы, в свою очередь, сделают жизнь населения лучше, а государственный долг - меньше.

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