Берегите инвестиции от мошенников

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Когда бизнес растет и становится успешными, вместе с популярностью у населения и увеличением клиентов он получает впридачу, к сожалению, и повышенное внимание мошенников, желающих сорвать куш на добром имени компании любым способом. В первую очередь, за счет человеческой доверчивости. Обманщики, часто прикрываясь известным брендом, обещают людям «easy money» (легкие деньги).

В этом году особенно страдают участники фондового рынка. Это не случайно. Падение ставок по банковским депозитам (сейчас около 4%) привело миллионы россиян на рынок акций в поисках новых способов сохранить заработанное, а лучше еще и преумножить. По данным Мосбиржи, с начала года число частных инвесторов выросло в два раза — сейчас брокерские счета открыты у 7,6 млн человек. Как говорится, «на ловца и зверь бежит». Среди инвесторов и тех, кто только планирует вложиться в ценные бумаги, каждый день появляются новые жертвы мошенников, потерявшие свои деньги.

Биржа привлекает якобы «простотой»: нажал кнопку на сайте — купил или продал бумаги — и мгновенно заработал. Такой механизм вложений на рынке акций описывают жулики всех мастей в интернете, заманивая «клиентов» — начинающих инвесторов. Легкий способ заработка, ни слова о финансовой грамотности и рисках. Для большей солидности и для того, чтобы усыпить бдительность, мошенники прикрываются именами хорошо известных на фондовом рынке компаний. Аферисты выбирают лидеров среди инвестиционных компаний, названия которых часто упоминаются в интернете и СМИ: ИК «Фридом Финанс», «ФИНАМ», БКС, «Велес Капитал» и других крупных брокеров.

Компании знают об этом, ежедневно борются с мошенниками и просвещают начинающих инвесторов, в том числе разрабатывают и обновляют клиентские гайды. Например, ИК «Фридом Финанс» на своей странице в ВК подробно рассказывает о том, как не попасться на уловки жуликов.

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Вот несколько наиболее распространенных схем мошенничества на сегодняшний день и способы, как распознать обман и не потерять инвестиции:

1. Доверчивых инвесторов, большинство из которых только постигают азы биржевых операций, завлекают через сайты-приманки, обещающие очень быстрый оборот и возврат средств (в течение 1-2 дней, а самые наглые мошенники обещают даже несколько часов). Для «солидности» на таких сайтах выкладывают украденные сканы лицензий крупных компаний – например, той же ИК «Фридом Финанс». Согласно требованиям российского законодательства все необходимые лицензии находятся на официальных сайтах брокеров, оттуда жулики их копируют и размещают на своем мошенническом сайте, пользуясь тем, что определить подделку через интернет сложно. На таких сайтах, как правило, людям предлагают «вложиться в криптовалюту», а затем еще «оплатить комиссию по выводу средств».

2. В соцсетях создаются копии страниц известных инвесткомпаний либо странички их мифических «дочек». При этом с официальных сайтов брокеров «заимствуются» (с минимальной подделкой, а порой даже без нее) разрешительные документы. Мошеннические сайты воруют фото сотрудников, новости, описания продуктов и другой важный контент, одним словом, создают впечатление, что клиент находится на настоящем сайте крупного надежного брокера. Недавно с такими случаями столкнулись известные бренды ИК «Велес Капитал» и IB Consulting. Мошеннические сайты с похожими адресами на сайты реальных компаний взяли их логотипы, скопировали часть текстов и информацию про услуги, указали настоящие адреса, но вот телефоны для связи с менеджерами — совсем другие, а фото сотрудников и вовсе использованы с сайта «Фридом Финанс» с придуманными именами и фамилиями. Не стоит полагаться и на хвалебные отзывы о работе «фирмы» или «брокера» на таких сайтах — мошенники научились их сочинять или внаглую используют ссылки на сайты реальных компаний-лидеров.

3. Потенциальных клиентов мошенники приглашают на бесплатные «курсы инвесторов», на которых предлагают начать покупать акции на фондовом рынке под руководством «специалистов известной фирмы». Первое время эти псевдоброкеры даже могут выплачивать «дивиденды», чтобы люди вошли во вкус и окончательно утратили бдительность. Мошенники также прикрываются оригинальными на первый взгляд разрешительными документами и брокерскими лицензиями от Центробанка, которые по факту – лишь скопированные с сайта брокера картинки. Так действовала компания «Астра консалтинг агенси», деятельность которой ныне расследуется правоохранительными органами в Алматы.

4. Инвесторам предлагают участие в беспроигрышных конкурсах. «Выигрыш» представляет собой предложение инвестировать на особо выгодных условиях. И в этом случае мошенники также прикрываются фиктивными лицензиями и свидетельствами, часто прячутся за именами очень похожими (заменяются несколько букв, подбираются схожие по звучанию слова для названия и тд) на названия крупных и известных на финансовом рынке компаний.

5. Некоторые мошенники действуют индивидуально. Они представляются личными консультантами в вопросах инвестиций, предъявляют брокерские свидетельства иностранных или международных компаний, часто придуманными самими же мошенниками, и предлагают свою помощь в организации выгодных вложений.

Сообщения обманутых клиентов о все новых способов мошенничества с инвестициями в сети появляются регулярно. Борются ли правоохранительные органы? Конечно, но этот процесс занимает определенное время, а потому результаты оставляют желать лучшего. Даже после судебной блокировки поддельного сайта мошенники быстро создают все новые и новые странички. Доказать факт мошенничества возможно, но это тоже требует времени. Кроме того, доказательство вины мошенника и возврат средств потерпевшим – разные вещи. У мошенников обычно не числится никакого имущества, которое можно было бы взыскать для компенсации ущерба, поэтому пострадавшие годами не могут получить выманенные средства, несмотря на решения судов.

Крупные компании, чьими лицензиями прикрываются мошенники, активно борются с ними – отслеживают и инициируют блокировку поддельных сайтов, размещают на своих официальных страницах информацию о случаях жульничества, учат распознавать лохотронщиков от реальных брокеров. Регулятор фондового рынка — Центробанк РФ — также говорит о возросшей активности мошенников, но серьезным инструментов по борьбе с ними не имеет. ЦБ, биржи, брокеры и другие профучастники рынка стараются максимально просвещать россиян, проводят специальные курсы и форумы для начинающих инвесторов.

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Как распознать мошенников и не потерять денег?

Есть ряд признаков, которые выдают обманщиков. Они перечислены на официальной страничке «Фридом Финанс» в ВК. Компания неоднократно сталкивалась с использованием своего бренда в махинациях.

1. Использование наличных денег в биржевых операциях – стопроцентный признак мошенничества. Настоящие брокеры наличными никогда не оперируют. Если вас просит якобы персональный менеджер или работник фирмы передать наличные, ни в коем случае не делайте этого.

2. То же самое можно сказать о случаях, когда «инвестированные» средства предлагают перевести на банковскую карту частного лица или по номеру телефона. Для реальных инвестиций положено открывать брокерский счет. Никогда не переводите средства и не сообщайте данные своей карты посторонним людям. Тут все так же, как и в случаях с банковским мошенничеством, с которым россияне сталкиваются уже много лет.

3. Для открытия брокерского счета необходим ряд удостоверяющих документов (в том числе паспорт) и анкета клиента, а потом требуется время на их проверку. Предложение начать реально инвестировать прямо здесь и сейчас, без предъявления вами каких-либо документов, является серьезным поводом заподозрить, что вы общаетесь с псевдоброкером и попрощаться с ним.

4. Любые обещания возврата средств через несколько часов или дней, как и стопроцентные гарантии быстрой прибыли и высокой доходности, должны вызывать у грамотного инвестора сомнения. Ни один настоящий брокер не дает таких гарантий. Более того, зачастую инвестирование – дело долгосрочное, и динамика на биржах может меняться. Да, рынок акций может принести хорошую прибыль и дает возможность преумножить накопленное, но вложения в ценные бумаги сопряжены с риском. Инвестиционные компании всегда предупреждают об этом и никогда не рекомендуют вкладывать в рынок последние деньги.

Если вызывающая подозрения компания называет себя «представительством», «дочкой», «филиалом» и предъявляет лицензию известной фирмы, обязательно надо обратиться на официальные ресурсы «материнской» компании за разъяснением. Сделать это нетрудно – подробная информация размещена, например, на сайте ООО ИК «Фридом Финанс» и в соцсетях.

Здесь представлены все необходимые документы, а если что-то непонятно, всегда можно выбрать удобный способ связи: написать в мессенджер, оставить комментарий, отправить e-mail или просто позвонить в поддержку. Все эти способы указаны на сайте любого брокера. Такая максимальная открытость отличает надежных брокеров, не случайно «Фридом Финанс» стабильно входит в ТОП-10 Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов – с компанией инвестируют уже 80 тыс. человек, по данным на начало ноября.

Для проверки надежности нужно также воспользоваться информацией на сайте Банка России или ресурсами Московской биржи и Санкт-Петербургской биржи: отсутствие официальных данных о компании означает отсутствие у нее разрешительных документов для брокерской деятельности.

Важно помнить и то, что за собственные деньги частный инвестор всегда отвечает сам. Внимательно изучайте брокера, с которым хотите работать или который делает вам предложение, задавайте вопросы об услугах и комиссиях, проверяйте лицензии на официальных источниках, используйте критическое мышление и повышайте свою финансовую грамотность. Удачи в инвестициях!