Светлана Светличная: «Когда узнала, что меня везут в первую Градскую, мне стало не по себе. Здесь умер мой муж»

25 ноября заслуженная артистка России была госпитализирована в больницу с подозрением на инсульт Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вчера вечером 80-летняя Светлана Светличная была доставлена в отделение неврологии 1-й Градской. После тщательного обследования предварительный диагноз не подтвердился. Инсульта нет. Но актриса жаловалась на головную боль и общее недомогание. Скакало давление. Врачи решили оставить ее в больнице под наблюдением.

Светлана Афанасьевна говорит, что перепады давления у нее начались, после того, как ей на голову упала стойка осветительного прибора. Была травма.

- Давление то поднималось, то опускалось – перепады очень неприятные. Но жить можно, - Светличная рассказала «КП» о своем самочувствии и условиях, в которых она лежит. – Я - в одноместной палате. Врачи посмотрели результаты обследования и сказали: реанимация не нужна

Когда я узнала, что меня везут в 1-ую Градскую, мне стало немного не по себе. Здесь лежал Володя (муж Светличной актер Владимир Ивашов – Ред.). И отсюда мы отвезли его на Ваганьковское кладбище…

Владимир Ивашов скончался в ночь на 23 марта 1995 года в 1-й Градской больнице на 56-м году жизни после обострения язвы желудка. Врач, который делал ему операцию, оказался пьян, через несколько часов — повторная операция, после которой сердце актёра не выдержало.

- Я передавала записки мужу в эту больницу. Даже помню, как руку ему поцеловала, когда мы прощались навсегда, - продолжила Светличная. - Здесь я снова почувствовала связь с Володей. И сегодня мне уже нравится…

Светличную переселили в другую палату, более комфортную. По словам актрисы, в 1-ой Градской замечательный персонал. Санитарки очень внимательные: «Они живут по тем же правилам, по которым и мы все жили в советское время. У них есть желание помочь бескорыстно».

В больнице ее накормили вкусным борщом, о котором она давно мечтала. Поскольку сама варит борщи только, когда к ней приходят гости.

- Я с удовольствием слопала больничный борщ, - говорит Светличная. – И рассказала об этом своему брату, когда он мне позвонил.

В начале года актер Иван Николаев подарил Светлане Афанасьевне черного котенка. Принес его из приюта. Кота назвали Филом. От своего Фила актриса без ума, говорит, что кот на нее очень хорошо действует: «Кот чудо, у него потрясающие желтые глаза. Только что не разговаривает». Что с котом теперь, когда хозяйка оказалась в больнице?

- Кот остался у моей соседки, она замечательная девочка, - сообщила нам актриса.

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