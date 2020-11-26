В Киргизии призвали лишить русский язык статуса официального: как к этому должна относиться Россия

Политолог Георгий Бовт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Иван Панкин, ведущий радио «Комсомольская правда»:

- На Конституционном совещании в Киргизии призвали лишить русский язык статуса официального. Нюанс в чем? Эксперты уже подозревали, что Третья Киргизская революция, которая недавно произошла, делалась националистами. Подозрения сбываются?

Бовт:

- Ну, если это предложение пройдет, оно станет логичным продолжением самой революции. А в том, что там национализм присутствовал, никаких сомнений. Но надо сказать, что во всех среднеазиатских республиках идет поступление на русский язык. Даже там, где нет вроде никаких националистов, неприятных нам, тем не менее, и на латиницу переходят, и без лишнего шума русский язык прижимают.

Панкин:

- Но статус русского языка дает киргизам бонусы и при трудоустройстве в России, и даже водительские права мы киргизские признаем для работы в такси. Новые власти в Бишкеке готовы этого лишиться?

Бовт:

- Пока это все не повлечет автоматически действий с нашей стороны. Чтобы разозлить российские власти, надо чтобы в Киргизии все это сделали. У нас много киргизских гастарбайтеров, в прошлом году было около 300 тысяч. Это существенно для Киргизии, поэтому найдут способ договориться, я думаю.

Панкин:

- Кстати, у революционеров был лозунг «Хватит ездить работать в Россию, пора работать дома». Они, наконец, претворят его в жизнь?

Бовт:

- Для этого Киргизии нужны инвестиции, как минимум. Там уже достаточно китайских денег появляется. Пока меньше, чем российских. Но для того, чтобы окончательно оторвать Киргизию из орбиты России, нужно еще какое-то время.

Панкин:

- А надо ли России кредитовать такую страну? Потянет ли она без денег из России или найдет других спонсоров? Там куча НКО...

Бовт:

- Везде куча НКО. В Армении куча НКО западных, теперь и в Белоруссии много. Это у нас никаких НКО нет в ближнем зарубежье. Ну, почти никаких, кроме «Русского мира» и Россотрудничества. Мы не очень успешны по части «мягкой силы», у нас денег меньше, чем у Запада, чего тут сравнивать? Мы для них ничтожные конкуренты. А надо ли кредитовать? Для начала надо оценить свои силы, и ответить себе на вопрос - наши амбиции на пространстве бывшего СССР соответствуют нашим экономическим возможностям или нет?

Панкин:

- А вы и попробуйте ответить, надо ли нам больше денег в это вбухивать?

Бовт:

- Отвечу. Чтобы оказывать влияние на бывший СССР, нам надо больше вбухивать в себя, родимых. Страна с плохой медициной, куда не хотят ехать учиться студенты, она за деньги лояльность не купит. Это соревнование образов жизни. За последние пять лет число белорусов, которые едут учиться в Польшу, увеличилось в два раза. А в Россию - уменьшилось на треть. Сейчас примерно по 10 тысяч белорусских студентов учатся у нас и у поляков. Или вот число студентов, которые едут из Азербайджана в Турцию, за пять увеличилось в три раза! А в Россию - уменьшилось тоже на треть. Вот вам и ответ на вопрос. Мы проигрываем соревнование образа жизни!

Панкин:

- С другой стороны, огромное число мигрантов из бывшего СССР работают в России. И огромные деньги отправляют на родину.

Бовт:

- Да, они отправляют деньги на родину, но они же не вкладывают деньги в создание бизнеса здесь. Вы знаете, например, сколько Азербайджан вложил инвестиций в экономику Турции? 12 миллиардов долларов. А сколько Азербайджан вложил в экономику России? Один миллиард. Вот и все.

Панкин:

- Сбываются чемоданные настроения тех русских, которые из Киргизии, из других стран СНГ пока еще не уехали?

Бовт:

- Им надо приложить большие усилия, заплатить много денег, чтоб уехать. Мы же не переселяем их в Россию в каких-то супер-льготных условиях. Да, скромные подъемные дадут по программе переселения соотечественников. Но она не работает такими же темпами, как, скажем, аналогичная программа в Израиле. Поэтому, если нет угрозы жизни прямой, то люди не бегут в Россию.

Панкин:

- Недавно мы обсуждали Молдавию - уходит ли она от нас? А что скажете о Киргизии? Она тоже может покинуть зону российского влияния?

Бовт:

- В меньшей степени, чем Молдавия, но она на том же пути.

Панкин:

- А когда она этот путь пройдет?

Бовт:

- Если Россия будет развиваться такими же вялыми темпами, как сейчас, то от нас уйдут все страны в течение 5-10 лет. До начала 2030-х годов мы останемся одинокими. От нас даже белорусы к тому времени могут уйти... Если мы собственную страну не сделаем привлекательней.

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