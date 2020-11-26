«Я сделала прививку»: как Надежда Бабкина восстановилась после коронавируса

Надежда Бабкина за последние месяцы скинула больше 20 кг. Фото: СОЦСЕТИ

Первооткрыватель коронавируса в Москве – так в шутку называют Надежду Бабкину. Народная артистка весной попала в реанимацию с коронавирусной пневмонией, течение болезни было настолько тяжелым, что врачам пришлось бороться за ее жизнь. Надежду Георгиевну лечили в клинической больнице «Медси»: «Привезли на «Скорой» в больницу, КТ показала около 80% поражения легких. Почки отказали. Ввели меня в кому…» Благодаря врачам, резервам организма и силе воли Бабкина выжила, выздоровела и вернулась к полноценной жизни.

Осенью худрук театра «Русская песня» отметила 70-летний юбилей – праздник перенесли с весны. Ведущий мероприятия шутил: «Кажется, что вакцина от ковида, которую изобрели в России – это Надежда Бабкина!»

Но к своему здоровью Надежда Георгиевна внимательна. Как оказалось, Бабкина осенью вакцинировалась. «Я сделала прививку от гриппа, потом через несколько дней от пневмококка», - рассказала коллегам Надежда Георгиевна.

Народной артистке до сих пор пишут в инстаграме: мол, не болела, пластику делала или липосакцию. Странно, что Бабкина каждый раз находит силы отвечать завистникам: «Лучше бы я с собой сто раз что-то поделала – лишь бы не переживать этого!»

Еще один слух, который теперь преследует Надежду Бабкину – о расставании с гражданским мужем Евгением Гором. На днях Надежда Георгиевна опровергла это, об отношениях с возлюбленным она рассказала на онлайн встрече с участниками проекта для старшего поколения «Московское долголетие»: «Семнадцать лет я живу с человеком, который моложе меня намного. И слава тебе господи, что в моей семье разборок не было. Сын Данила сказал: «Мама, если тебе хорошо, я за тебя счастлив». Где-то подспудно это звучит так: «Господи, сбагрил, наконец-то», - смеется Бабкина.

Поддержка и опора Надежды Бабкиной — гражданский муж Евгений Гор. Фото: СОЦСЕТИ

Гор уже давно успешный бизнесмен с собственным свечным заводиком, чем его Надежда гордится: «Человек взрослеет – он мужик, занимается бизнесом, я занимаюсь своим делом. Мы абсолютно на равных общаемся, у нас любопытный интересный союз». Живут гостевым браком. Бабкина успевает с внуками поиграть, театром руководить, спектакли ставить и играть в них, гастролировать, вести «Модный приговор».

Бабкина о своем источнике жизнелюбия всерьез шутит так: «Эта бабушка, способна еще на многое. У нее любви, востребованности достаточно. Поэтому я себя прекрасно чувствую!»

Надежда Георгиевна сейчас готовиться к премьере музыкального спектакля «Горько» в своем театре. Поет и танцует Бабкина на полную катушку. После выписки из больницы она проходила реабилитационные процедуры в клиническом госпитале «Лапино» неподалеку от своего загородного дома. Затем народная артистка реабилитировалась в санатории в Крыму, и теперь чувствует себя хорошо.

«Никто пока не знает, какие могут быть осложнения после коронавируса в будущем. Нужна грамотная реабилитация, чтобы их избежать», - еще недавно говорила артистка. Будем надеяться, что у Бабкиной все обойдется. Сейчас она себя чувствует полной сил и здоровья. И с антителами все в порядке у Надежды Григорьевны. При этом она также ходит в маске, в перчатках, соблюдает все меры предосторожности. Бабкина после спектаклей в театре «Русская песня» выходит на сцену и общается со зрителями: «Мы обязаны уважительно к себе и окружающим – носите маски, мойте руки и останьтесь дома если заболели. На наш век выпала вот такая коронавирусная война, надо ее победить».