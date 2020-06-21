«У меня полно антител! Осталось около 20% поражения легких»: Надежда Бабкина встретилась с врачами, которые ее спасли

В День медицинского работника на Первом канале прошла акция «Спасибо врачам!» Трогательные истории рассказывали обычные и звездные пациенты. Не обошлось без громких историй лечения коронавируса у наших знаменитостей, которые последние месяцы разворачивались на глазах всей страны.

Лев Лещенко посвятил докторам новую песню «03». А также пообщался и впервые увидел без масок медработников из «Коммунарки», которые лечили их с женой. Арсен Тавадов вышел на видеосвязь с Лещенко: «О таком пациенте можно только мечтать – все предписания соблюдал. Жена Ирина лучше всех медсестер ухаживала за Львом Валерьяновичем».

Пообщался Лещенко и с медсестрой Наташей, которая была с ним рядом в реанимационном отделении. Но оказалось, что народный артист все это время (после выписки) продолжал общаться с медработниками, которые его вылечили: перезванивается с Наташей, знает что у нее четверо детей и есть бытовые проблемы – обещает помочь в их решении. Сейчас Лев Лещенко чувствует себя прекрасно, для контроля за состоянием здоровья пришлось делать ни один раз КТ – обследования подтвердили, что артист здоров.

О своих повторных КТ рассказала и Надежда Бабкина: «Было поражение легких 80%. Осталось около 20%. Это хорошие результаты. Разговаривала сегодня со своими врачами, еще раз благодарила». Бабкину спасли в госпитале «Медси». Доктора, которые лечили народную артистку подтвердили и тот факт, что Бабкина после комы отказывалась есть, но, когда ей предложили жареную картошку – согласилась. Надежда Георгиевна не устает благодарить врачей за свой второй день рождения: «У меня отказали все органы… Меня не было. Низкий поклон».

Сейчас Бабкина проходит реабилитацию в госпитале «Лапино»: в ее расписании – бассейн, гимнастика, физиопроцедуры: «Я дисциплинированный пациент. На полпути не бросила. Прохожу реабилитационное лечение. Папа говорил мне: если за что-то берешься - делай до конца». Прежде чем обняться с Надеждой Георгиевной в студии ведущий Дмитрий Борисов поинтересовался: «Можно уже?» Бабкина ответила утвердительно: «У меня полно антител!»

Лев Лещенко, Стас Михайлов, Надежда Бабкина продемонстрировали врачам не только хорошее настроение, но и отличную форму – спели в честь их профессионального праздника.

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