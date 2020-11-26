Цивин и Дрожжина так «управляли» имуществом Баталовых, что у тех скопился долг в 263 тысячи рублей

В ходе расследования выяснилось много интересных подробностей о жизни Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Об этом заявила официальный представитель СК РФ:

«Следствие находится в завершающей стадии. Наложен арест на похищенное имущество Баталовых и на иные объекты обвиняемых. Завершению дела мешает сторона потерпевших. Ссылаясь на эпидемиологическую обстановку, они уклоняются от следственных действий, необходимых для завершения процесса».

В ходе расследования выяснилось много интересных подробностей и фактов, которые проливают свет на нескучную жизнь Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина.

В программе «Пусть говорят» сотрудница Академии управления МВД Елена Кравцова рассказала, что Наталья Дрожжина много лет представлялась проректором университета культуры Академии управления МВД. При этом проректором никогда не была. Так же, как и выдавая себя за заслуженную артистку России, ею на самом деле не являлась.

Это высший пилотаж «актерского мастерства» не в кино и не на сцене, а в реальной жизни: выдавать себя за некое «должностное лицо» для того, чтобы проворачивать свои аферы.

- У нас учатся майоры, капитаны, есть курсы повышения квалификации даже для генералов, - рассказала Елена Кравцова. - Часто для своих слушателей мы приглашали артистов. У нас даже пела Пугачева. Этим занимался заместитель начальника Академии Вячеслав Иванович Воронцов. Он много сделал для привлечения актеров. Дрожжина стала посещать Академию именно в связи с помощью в организации этих концертов. Даже в Общественном совете МВД думали, что Дрожжина там состоит. Ни одно важное мероприятие в Академии не проходило без ее участия. Дрожжина вместе с Цивиным приходили на все наши праздники. Никто не мог понять, почему они всегда у нас. И почему Дрожжина всегда приходит с мужем?

Кроме того, выяснилось, что за несколько лет пока Цивин и Дрожжина умело «управляли» имуществом Баталовых скопился долг в 263 тысячи рублей за неуплату налогов и коммунальных услуг.

Напомним, скандал в семье Баталовых прогремел в сентябре. Вдова и дочь народного артиста СССР обвинили своих знакомых 73-летнего Михаила Цивина и его жену 72-летнюю Наталью Дрожжину в том, что они, войдя в доверие, на основании договора пожизненной ренты и генеральной доверенности завладели имуществом Баталовых: долей в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, еще одной квартирой в центре Москвы, а также крупной суммой денег.