Михаил Цивин и Наталия Дрожжина нанесли Баталовым ущерб на 37 миллионов рублей

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали юриста Михаила Цивина и его жену актрису Наталию Дрожжину Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

26 октября Хамовнический суд принимает решение о мере пресечения в отношении «опекунов» семьи народного артиста.

Адвокат Павел Астахов, представляющий интересы Баталовых, рассказал подробности скандальной истории.

Утром в понедельник, 26 октября, сотрудники Следственного комитета РФ задержали юриста Михаила Цивина и его жену актрису Наталию Дрожжину. Им предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом семьи Баталовых.

Напомним, о скандале в семье народного артиста СССР стало известно месяц назад. Вдова и дочь Баталова обвинили 73-летнего Цивина и его жену 72-летнюю Дрожжину в том, что те обманным путем, войдя в доверие, на основании договора пожизненной ренты и генеральной доверенности, завладели имуществом Баталовых: долей в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двумя квартирами, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммой денег.

Напомним, что договор пожизненной ренты был заключен в сентябре прошлого года между дочерью Баталова Марией и Натальей Дрожжиной. У Марии – тяжелая форма ДЦП, она инвалид детства. Не может ни ходить, ни говорить, ни себя обслуживать. Ее матери – вдове артиста, бывшей цирковой артистке Гитане Леонтенко, в августе исполнилось 85 лет. Ей тяжело ухаживать за больной и беспомощной дочерью. Этим летом Гитана Аркадьевна, заподозрив, что «опекуны» семьи не такие уж простые и бескорыстные люди, потребовала вернуть имущество, расторгнуть договор ренты и отозвала доверенность. Дрожжина и Цивин сказали, что не собираются ничего возвращать. Баталовы написали заявление в полицию. Цивин направил свое письмо в МВД, в котором рассказал, что его с женой необоснованно обвиняют, что вдова и дочь актера попали под влияние третьих лиц, что им грозит опасность и так далее….

Вдова Алексея Баталова Гитана и дочь Мария Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Гитана Аркадьевна от отчаяния обратилась к председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову с просьбой защитить их. Никита Сергеевич попросил нашу коллегию адвокатов разобраться. Около месяца назад мы занялись этим делом, - рассказал адвокат Павел Астахов, который представляет интересы Баталовых. - После этого было вынесено постановление о признании Гитаны Аркадьевны и Марии Баталовой потерпевшими. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Началось активное расследование.

- Говорят, что еще на прошлой неделе была возможность подписать мировое соглашение между сторонами конфликта. Это так?

- В данном случае мирового соглашения быть не может! Оно допустимо только в гражданском процессе. Действительно, всю прошлую неделю шли переговоры с нашими оппонентами. Они предложили расторгнуть договоры ренты.

Наверное, когда только вспыхнул конфликт (июль этого года – Ред.), это было возможно. Но тогда это не было сделано. Не по вине Баталовых. Этого не случилось и в течение четырех месяцев. Цивин и Дрожжина тянули до того момента, пока не возбудили уголовное дело, пока семья народного артиста СССР не была признана потерпевшей. Почему они не пошли на расторжение договора раньше, пока не возбудили уголовное дело?

Расторгать договор в последний момент необоснованно. Гитана Аркадьевна и Мария Баталова выдвинули условие, что сперва должно быть подписано соглашение, в котором Цивин и Дрожжина признают, что своими действиями причинили Баталовым ущерб, забрав их имущество и деньги. Только в этом случае можно было расторгнуть договор ренты.

Михаил Цивин Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Михаил Цивин говорит, что договор был заключен год назад по просьбе Гитаны Аркадьевны…

- Этот договор посмотрели независимые нотариусы и сказали, что даже на первый взгляд он выглядит, мягко говоря, сомнительным. Гитана Аркадьевна не ездила к нотариусу его подписывать. Недавно она пришла отзывать генеральную доверенность, нотариус, который оформлял Цивину документы, признался, что видит ее впервые. Более того, пропала нотариальная книга, где якобы была сделана запись о договоре ренты. Очень странные совпадения… Получается, что существует сомнительный договор, который Цивин предлагает расторгнуть… официально. Но в этом случае, расторгая его, мы признаем договор действительным.

По этим причинам в пятницу стороны так и не смогли договориться и подписать соглашение. В воскресенье вечером следователь принял решение, что собрано уже достаточно доказательств вины Цивина и Дрожжиной и вынес постановление о привлечении их в качестве обвиняемых. В постановлении об их задержании указано, что, войдя в доверие, они оформили доверенности и подписали договоры ренты с пожизненным содержанием, на основании которых все имущество переоформили на Дрожжину, а деньги Баталовых сняли со счетов.

- Вообще все сняли?! Неделю назад Михаил Цивин мне рассказывал, что полмиллиона долларов по-прежнему лежит на счетах Гитаны Аркадьевны и Марии…

- Говорить он может, что угодно. Но пусть покажет, где эти полмиллиона лежат? Из банковской ячейки Баталовых они все деньги забрали, воспользовавшись генеральной доверенностью. Есть выписки со счетов Баталовых, по которым видно, что Дрожжина сняла последние 4 евро 15 центов, а перед этим сняла 120 тысяч евро. Это документы, которые запросил следователь, получил их, оценил. На основании этих документов, актуальных на вчерашний день, следователь предъявил обвинение. Сегодня до конца дня Хамовнический суд должен избрать меру пресечения. Я знаю, что следователь вышел с предложением об аресте Цивина и Дрожжиной. Это тяжелая мера, особенно если учесть их возраст – за 70 лет. Гитана Аркадьевна и Мария Баталова не жаждут ничьей крови, но хотят, чтобы восторжествовала справедливость.

- Нанесенный ущерб уже можно оценить?

- В постановлении о привлечении Цивина и Дрожжиной в качестве обвиняемых он указан – примерно 37 миллионов рублей. Это предварительная цифра. Но ее достаточно, чтобы квалифицировать статью как мошенничество, совершенное в особо крупной размере (часть 4 статья 159 УК РФ, с лишением свободы на срок до десяти лет – Ред.).

- По этой статье наказание может быть суровым. Обвиняемые все-таки люди за 70 лет… Это же смягчающее обстоятельство?

- Конечно, всем сейчас очень неприятно, что в такую ситуацию попадали пожилые люди. Но следствие разберется во всем.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Около семи часов вечера стало известно, что Наталию Дрожжину отпустили из суда домой.

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Пропала нотариальная книга, в которой был зарегистрирован договор пожизненной ренты между дочерью артиста и Натальей Дрожжиной (подробности).