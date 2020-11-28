Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПИАР БЫЛ ЧТО НАДО

«Люблю, когда меня дразнят и когда дразню я», - написал Фридрих Энгельс в шуточной анкете. Сейчас бы, верно, сказал: «Люблю троллить».

Ведь для любой идеи главное - красивая упаковка. Кто из вас что-нибудь вспомнит из немецкой классической философии - Канта или Гегеля? Умные мужики были. Но писали до ужаса нудно!

А вот их земляка Карла Маркса все помнят. Потому что его идеи - каждому близки. Откуда берутся богатые и бедные? Почему рабочий вкалывает, но денег не прибавляется? И самое главное: что со всем этим делать?

Ну и писал он мистически, понятно. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Первая фраза его «Манифеста Коммунистической партии» сделана (именно сделана), как сегодняшняя кинореклама какого-нибудь триллера. Тянет узнать: что дальше?

А все потому, что пером Маркса буквально водил его лучший друг и редактор - Фридрих Энгельс. Ставший гениальным продюсером, раскрутившим безвестное молодое дарование в поп-звезду мирового масштаба.

Фридрих Энгельс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТОВАРИЩИ, РЕВОЛЮЦИЯ НЕИЗБЕЖНА!

Фридрих родился на западе Германии 29 ноября 1820-го - на два года позже Карла. Будущий борец за права рабочего класса происходил из семьи... международных олигархов. Отец владел торговым домом под Вупперталем, а дядя - текстильным заводом «Эрмен и Энгельс» в английском Манчестере. На этой фабрике наш герой в юности и проходил «производственную практику» - родня надеялась, что однажды тот продолжит фамильное дело.

Но Энгельсу хотелось быть не магнатом, а инженером человеческих душ. Он пошел в журналистику, жег глаголом, разъезжал по Европе. И в «Рейнской газете» в Кельне познакомился с таким же неприкаянным молодым журналистом Марксом.

Вообще-то Маркс мечтал читать философию с университетской кафедры. Его диссертация называлась: «Различие между натурфилософией Демокрита и Эпикура».

Боже, думал его друг Фридрих, кому это интересно? Сейчас модно другое - права рабочего класса! Именно он и подсадил Маркса на это.

Сложную философию Энгельс облекал в понятные формулы. Бытие определяет сознание. Материя - первична. Любой предмет, что нас окружает, создан на заводах и фабриках. Там работает пролетариат. Но весь доход забирает буржуазия. Значит, нужно отдать фабрики и заводы рабочим! И построить общество справедливости - коммунизм. Но буржуи своими богатствами не поделятся. Вывод: нужна революция!

Теорию классиков Ленин воплотил в революционную практику. В 1918 г. Ильич открыл в Москве памятник Марксу и Энгельсу. Фото: РИА Новости

ОППОЗИЦИИ И ТОГДА НРАВИЛСЯ ЛОНДОН

Из-за таких бунтарских идей у Маркса и Энгельса возникли проблемы по всей Европе. Приютила их Англия. Хитрые англичане понимали: коммунистическая утопия - яд, который можно скормить французам, немцам, русским, посеять у них хаос - и взять верх над ослабевшими конкурентами. Правила игры прекрасно понимали сами Карл и Фридрих - и особых хлопот Альбиону не доставляли.

«Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака [коммунизма]: папа [Римский] и [русский] царь, Меттерних [канцлер Австрии] и Гизо [премьер Франции], французские экстремисты и немецкие полицейские» - еще одна фраза из их «Манифеста». Попробуйте найти в перечислении «врагов коммунизма» что-нибудь про Англию? Вот именно…

Зато Карл и Фридрих предлагали любому желающему не только философию, но и руководство к действию. Что нужно для революции? Революционная рабочая партия. Эту инструкцию взял на вооружение Ленин. Результат известен.

…В Лондоне Маркс порой жил чуть ли не впроголодь. Спасали деньги друга Фридриха. На этот, можно сказать, «английский грант» Маркс и создал «Капитал». Главную книгу об экономике и природе денег. Но свой труд не закончил - написав два тома, умер после тяжелейшей болезни. Тогда Энгельс по черновикам друга дописал продолжение - еще два тома. И трудно понять, где заканчивается мысль одного и начинается мысль другого .

И О ЛИЧНОМ

Личная жизнь титанов коммунистической мысли была специфичной. Маркс был женат, но, как говорили, имел еще и внебрачного сына от служанки. Мальчика по имени Фредерик отдали на воспитание в другую семью. Деньги на жизнь приемным родителям выплачивал, конечно, Энгельс. А когда Маркс умер, Энгельс уже официально усыновил Фредерика.

У самого Энгельса детей не было. В Манчестере он познакомился с сестрами-ирландками Мэри и Лиззи Бёрнс. Сначала жил с Мэри и даже женился на ней… за несколько часов до ее смерти, когда она была уже тяжело больна. А потом стал жить с ее сестрой Лиззи. И тоже женился на ней в день смерти женщины. То ли издевался, то ли, наоборот, хотел облегчить боль близких женщин.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс с семьей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ЧТО СЕЙЧАС?

Денис ФОМИН-НИЛОВ, историк, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук: Коммунизм уже близко

- В нашей стране Энгельс, как и Маркс, ассоциируется с Лениным и советской моделью социализма. Но, по сути, Ленин и Сталин вольно трактовали идеи классиков.

Сейчас на учение Энгельса наконец-то можно взглянуть без искажений. Я не сторонник его идей, но как историк признаю: учение Энгельса (и, конечно, Маркса) сейчас приобретает новые смыслы. Ведь что происходит: цифровизация, глобализм, роботы, благодаря которым у нас появляется больше времени на творчество. В некоторых странах Запада уже говорят о «безусловном базовом доходе»: выплате в 1 - 2 тысяч евро, которую должен получать каждый человек… просто за то, что он есть. По сути, наступает тот самый коммунизм, о чем говорили классики! Получается, Маркс и Энгельс 150 лет назад предугадали, к чему приведет технический прогресс.