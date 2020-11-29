«Это очень больно»: Виктория Боня расплакалась в собственный день рождения из-за предательства любимого мужчины

Поклонники предположили, что Викторию Боню мог обидеть ее близкий друг Марат Сафин. Фото: Инстаграм.

Виктория Боня улетела в Дубаи, чтобы отпраздновать день рождения: ей исполнился 41 год. Шикарный отель, теплая погода, Персидский залив, красивый пляж, вкусная еда в фешенебельном ресторане – казалось бы, праздник удался на славу. Однако все пошло совсем не так, как рассчитывала Боня. В свой день рождения Виктория узнала, что ее обманул близкий человек. В сердцах она опубликовала в Инстаграме очень эмоциональный пост, каких раньше себе никогда не позволяла.

- Все, что я хочу сказать, это... пошел ты! Ненавижу лживых людей! Ненавижу двуличных! Ненавижу корыстных людей! Ненавижу тебя! Первый человек на свете, к кому у меня пропало все уважение. Ты олень. Сорри, не могла промолчать, - написала Боня на своей странице, сопроводив гневное послание своим снимком с соблазнительно высунутым языком.

В свой день рождения Виктория опубликовала эмоциональный пост и рассказала о предательстве близкого человека.

Поклонники теряются в догадках: кто же сумел так обидеть Вику в ее день рождения? И что, собственно, случилось?

«Предали, обманули, поступили подло и низко», - уточнила Виктория в комментариях, отвечая на расспросы.

- Кто же этот счастливчик? – спросила одна из подписчиц.

- Есть один, с лживой улыбкой, - написала Боня в комментариях. - Никогда не разочаровывалась в людях так, как сейчас. Очень тяжело узнать такие вещи о ком-то, кто так много для тебя значил. Это очень больно. Вчера человек упал в моих глазах, как ничтожество!

Фолловеры наперебой утешают Вику и напоминают: все, что не случилось, то к лучшему.

- Если не дай бог встречу, справа хук ему обеспечен! – заверила Боня подписчиков. А тем, кто предположил, что эмоциональный пост – просто пьяная истерика, ответила: «Я не употребляю алкоголь от слова совсем. Даже в свой день рождения не сделала исключения».

Всех, конечно, интересует: кто же этот загадочный «олень»? Многие предположили, что это – известный теннисист Марат Сафин, с которым Боню в последнее время связывали очень нежные отношения. Сначала Вика рассказала в Инстаграме, что спортсмен присоединился к ней на отдыхе в Италии. Чуть позже Виктория и Марат провели вместе замечательный день в Монако. Более того, в недавнем интервью Боня намекнула, что их теплая дружба могла бы переродиться во что-то большее. Поклонники недоумевают: неужели Сафин – именно тот мужчина, который так расстроил Вику? Однако Боня заверила фолловеров, что это не так.

- Марата не трогать. Таких, как он, надо ещё поискать! – сообщила модель.

В день рождения с Боней случилась еще одна неприятность: она почувствовала себя плохо, и ей пришлось вызывать доктора.

К слову, это не единственная неприятность, приключившаяся с Боней в Дубаи. В день рождения модели внезапно стало плохо, и ей пришлось вызывать доктора. Виктория почувствовала резкую боль в спине. Приехавший врач сделал ей обезболивающий укол.

- День рождения закончился доктором. 41 год исполнился, и сразу доктора вызывать, - пошутила Виктория, опубликовав видео с врачом в сторис.