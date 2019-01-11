Марат Башаров сливал подсказки в «Битве экстрасенсов»: «Я взял миллион!»

Марат Башаров десятый год ведет «Битву экстрасенсов». Все эти годы актер, который успешно играет роль телеведущего в магическом телепроекте, отстаивает честь программы. Не признается, что шоу снимается по сценарию. А как же иначе? Ведь работа в «Битве экстрасенсов» приносит Марату стабильный доход. По слухам он получает в среднем 500 тыс.руб. за съемки в одной серии телешоу.

Илья Соболев снял проект, который разоблачает шоу об экстрасенсах - «Идущие к черту» («Россия1»). В эфире появляется и Марат Башаров. Башаров во время интервью порой вел себя странно - это отметил и сам Соболев. Но рассказал интересные вещи.

В начале назвал «дураками» телезрителей, которые верят экстрасенсам. Потом оправдался за свою роль ведущего: мол не виноват он, что люди верят «Битве экстрасенсов» из-за авторитета узнаваемого ведущего.

«А я что экстрасенс? Если я, снимаясь в кино, играю какую-то роль, а после выхода фильма какой-то негодяй будет повторять поступки моего персонажа? Я буду в этом виноват?» - рассуждает Башаров.

Марат отстаивал честь работодателей как мог, постоянно повторяя: «У нас никакой постановки нет! Когда вы посмотрите программу и увидите слезы людей...»

На что журналист Илья Соболев ему парировал: «А это из-за того, что приходит экстрасенс - озвучивает текст заранее собранного досье, а простодушный человек верит...»

«Кто в этом виноват? Мы сами верим в чудеса!» - не сдается Башаров.

Когда же речь зашла о подсказках экстрасенсам за деньги, то Марат Башаров удивил: то ли в шутку, то ли в серьез он заявил, что брал взятку.

Марат Башаров: "У нас никакой постановки нет! Когда вы посмотрите программу и увидите слезы людей...". Фото ТНТ

«Мне предлагали миллион. Долларов! За сезон. Я сливаю информацию. Я взял миллион. Но давал другую информацию...» - рассказывает о съемках «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров.

Актер на стал скрывать, что «кинул» экстрасенса, за которого ему предложили взятку.

В проекте «Идущие к черту» приводится много фактов, подтверждающих, что «Битва экстрасенсов» - поставочное шоу.

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