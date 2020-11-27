Россия списала Киргизии долгов на $1 миллиард, а теперь там требуют запретить русский язык

Подобными заявлениями киргизские деятели ставят под удар собственную диаспору в России Фото: REUTERS

Новости типа «депутаты предложили» зачастую бывают из разряда «ненавижу»: 99 из 100 таких инфоповодов — идиотничанье заседателей районного масштаба с заведомо невыполнимыми предложениями: ввести обязательное чипирование аквариумных рыбок или запретить песни в стиле «шансон». Как говорит молодёжь, «тупой хайп». Слугам народным требуется переизбраться, а значит — любой ценой приковать внимание к своей персоне.

Но есть одно исключение. О нём рассказывают евреи, уцелевшие в Холокост: «Если какой-то политик утверждает, что хочет стереть вас с лица земли, — то поверьте ему. Не считайте это неудачной шуткой, бредом сумасшедшего или желанием понравиться радикальному электорату. Просто поверьте такому человеку на слово. И сделайте хоть что-то. Хотя бы — бегите. Не повторяйте наших ошибок: мы долго не предавали значения словам политиков, призывавших к расправе с «неправильной», нашей, национальностью. А потом они действительно начали убивать…»

Именно эти слова вспомнились, когда СМИ растиражировали высказывание киргизского общественника Садирдина Торалиева. Он входит в Конституционное совещание (создано после недавней уличной революции и смены власти в Бишкеке для написания нового Основного закона). Конечно, радикальных предложений из уст Торалиева не звучит, всё пристойно, с заботой о молодёжи:

— Я предлагаю оставить в Конституции государственным языком только киргизский язык. По другим языкам необходимо принять отдельные законы. Молодежь перестала разговаривать на киргизском, — сокрушается он.

Возможно, его не так поняли? Нет. Как в том примере из истории XX века, давайте просто поверим: в Бишкеке действительно есть люди, мечтающие уничтожить русский язык.

Хотя вообще-то в Киргизии титульная нация составляет лишь 75% (даже меньше, чем доля русских в многонациональной России). Остальные — узбеки, русские, таджики, уйгуры… Совершенно логично, что им нужен язык межнационального общения. И ещё более логично, что таковым исторически является русский.

И, кстати, об уйгурах. Полтора года назад я в вместе с международной делегаций журналистов посещал «центры перевоспитания» для представителей этого малого народа в Китае (ранее некоторые уйгуры ударялись в исламский радикализм, совершали теракты). Так вот: со мной были коллеги из Узбекистана, Киргизии, Казахстана — и мы все вместе прекрасно общались на русском. Английского, изучать который предлагает Торалиев, они просто не знали.

Ну и, наконец, до ковид-блокады в РФ трудилось 1,5-2 млн. киргизов — примерно четверть всего населения республики. За 2016 год (более свежих данных найти не удалось) они отправили из России на родину почти миллиард долларов — в основном в виде частных денежных переводов на жизнь своим семьям. И почти на эту же сумму Москва списала Бишкеку всевозможных долгов.

Чтобы вы понимали: весь ВВП Киргизии — лишь $8,2 млрд. То есть страна критически зависит от финансовой подпитки из России. И если господин Торалиев предлагает лишить в новой Конституции Кыргызстана русский язык статуса официального — то, видимо, он хочет лишить свою страну и этих миллиардных траншей.

Россия почти не обращает внимания на такие высказывания, звучащие отовсюду — с Украины, из Прибалтики… В ответ изредка звучат ноты МИДа, журналисты строчат гневные колонки; но у Москвы слишком много других задач, чтобы распыляться на каждый мелкий сорняк: борьба с терроризмом в Сирии, мирное урегулирование в Карабахе, Минск, Донбасс…

Однако есть нюанс.

Мы 23 года наблюдали, как всевозможные бандеровцы почти так же притесняли русский язык в Крыму и глумились над памятью о Великой Отечественной войне в Севастополе. День за днём, день за днём… А потом вдруг — ап! — и в 24 часа всё изменилось. И бандеровцы сразу куда-то исчезли. А некоторые и вовсе оказались там же, куда они прежде сажали пророссийских активистов. В тюрьме.

Вот этот нехитрый урок господам дерусификаторам всех стран следовало бы зазубрить.

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