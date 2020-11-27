"Будет слишком много жертв": Украинский генерал признал - Донбасс силой не вернуть

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак. Фото: Youtube

В последние годы многие украинские политики и генералы не раз призывали свою власть к "военному походу на Донбасс". По сути - об объявлении войны Донецкой и Луганской народным республикам.

И тем удивительней на этом воинственном фоне звучат трезвоумные слова начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, которые цитирует киевское издание "Факты".

Он заявил, что Донбасс нельзя вернуть силой. По его мнению, "военная операция будет иметь для Киева очень серьезные последствия. Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса в Донбассе я не вижу, и генштаб ВСУ также".

Хомчак назвал три причины, которые делают силовое решение конфликта невозможным.

Первая из них - начало активных боевых действий Украиной станет нарушением международного гуманитарного права.

Вторая причина - жертвы среди мирного населения будут очень велики, что недопустимо для Киева. Трех- и даже четырехзначные цифры по жертвам возможны при продвижении на 3-5 километров вглубь территорий.

В-третьих, возможны серьезные потери среди военнослужащих ВСУ. Кроме того, далеко не везде местное население поддерживает украинских военных.

Согласитесь, все это звучит весьма убедительно. Даже не верится, что так может рассуждать военачальник, которого уже давно "ястребы" незалежной подговаривают раз и навсегда поставить Донбасс на колени с помощью танков и пушек. К тому же после таких заявлений генерал рискует попасть под лютый огонь критики со стороны крайних националистов.

А, может быть, все это - хитрая информационная игра, блеф украинского генштаба, который устами своего начальника решил убаюкать Донбасс? А оттуда поступают тревожные сигналы и о перегруппировке украинских войск, и о "концентрации танков" на донецком направлении.

Если это так, то я бы добавил генералу Хомчаку и четвертую причину, из-за которой ВСУ не следует развязывать войну на Донбассе, - Россия не будет смиренно наблюдать за тем, как уничтожают мирных людей, сотни тысяч которых имеют российское гражданство.