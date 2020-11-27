Новый скандал в деле Ефремова: жена погибшего требует лишить статуса еще одного адвоката

Ирина Стерхова перед началом судебного заседания, август 2020 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самое громкое уголовное дело года продолжает греметь скандалами и после приговора. В Сети его последствия для адвокатов-участников уже окрестили "проклятьем Ефремова": сначала статуса лишился Эльман Пашаев, затем - Александр Добровинский, третьим чуть не стал новый защитник актера Андрей Алешкин... Теперь этот список может пополниться еще одной фамилией.

Адвокат Виталий Бородин хоть и не участвовал в судебном процессе, но регулярно мелькал в телешоу, на все лады комментируя скандальную тему. О нем самом заговорили, когда в деле Ефремова появилась странная справка от участкового: в ней черным по белому было указано, что Ирина Стерхова сдавала приехавшему из Рязани Сергею Захарову койко-место в Москве. Этот документ фактически объявил гражданскую жену самозванкой и не дал ей возможности стать потерпевшей. Таким образом, женщина, которая более 20 лет жила с курьером одной семьей, пусть и без штампа в паспорте, оказалась за бортом.

Ту самую роковую справку в суд принес Эльман Пашаев, но сама Стерхова уверена, что участковый писал ее под диктовку адвоката Бородина. Собственно, об этом рассказывал и сам полицейский, которого в результате расследования уволили из органов за "липовый" документ.

- Я написала жалобу в адвокатскую палату Алании, в которой состоит Бородин, попросила принять меры. На днях это обращение будут рассматривать, - поделилась с kp.ru Ирина Михайловна. - Я уверена, что такие деяния не совместимы со статусом адвоката, это грязные дела. Участковый сам ведь признался: мол, написал справку по его просьбе, еще порадовался, что познакомился с таким высокопоставленным земляком. Да только он не ожидал, что этот земляк завтра скажет: знать тебя не знаю, и видеть не видел, а крайним останется этот несчастный участковый. Его ведь выгнали с работы, завели уголовное дело.

Впрочем, у адвоката своя версия событий: мол, Стерхова к нему обращалась за помощью, "умоляла", чтобы он в деле Ефремова представлял ее интересы. "Целую неделю я работал бесплатно, а потом с ее подачи написал запрос участковому. Был уверен, что полицейский подтвердит: жили вместе, вели быт. Но пришел совершенно иной ответ...", - разводил руками Виталий Бородин.

- Я о его существовании вообще не знала, - опровергает Ирина Михайловна. - Да и не стыкуется: если я его умоляла, почему тогда не обивала его пороги? Ведь он сам со своей Рублевки приезжал ко мне домой в Котельники. Что хотел, мы с моим адвокатом так и не поняли. Мы ему говорим "Ничего не надо", закрываем дверь, а он в окошко лезет. Думаю, он был засланным казачком от Эльмана Пашаева...

Между тем, недавно вопреки решению суда Михаил Ефремов заявил, что сам признает Ирину Стерхову потерпевшей. На днях между ней и адвокатом актера Андреем Алешкиным пройдут переговоры, где стороны должны договориться о компенсации от артиста. Какой она будет - денежной или в виде извинений, пока непонятно.

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