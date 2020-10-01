«Пять лямов — вот что ей нужно»: известный адвокат подал иск за клевету на гражданскую жену Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым

Ирина Стерхова назвала соперницу самозванкой Фото: Личный архив

О том, что две жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, бьются за право быть потерпевшими по громкому уголовному делу, мы уже рассказывали. Бабий бунт случился сразу после того, как всплыла правда о том, что законная жена Маргарита Захарова за месяц до гибели Сергея подала на развод. В документе она указала, что вместе они не живут с 1994-го года (!). Напомним, именно Маргарита была признана потерпевшей в суде. Сразу после публикации документа, гражданская жена Ирина Стерхова назвала соперницу самозванкой.

- Мы прожили совместно с Сережей 22 года. И я его настоящая жена, - заявила Ирина Стерхова.

Вместе с адвокатом женщина подала апелляцию на приговор актера, в которой потребовала признать именно ее потерпевшей. А на днях всплыл еще один документ. На этот раз Ирина Стерхова решила дойти до самого президента. В письме, которое она написала Владимиру Путину, досталось всем: и судье по уголовное делу, и актеру Ефремову, и его бывшему адвокату Эльману Пашаеву, и потенциальному защитнику Стерховой, адвокату Виталию Бородину. Обиженная женщина обвинила всех в подделке справки, которую выдал участковый уполномоченный и которая была приобщена к уголовному делу.

Этот документ мы уже публиковали. В нем участковый со слов соседей называет Стерхову — не женой и даже не любовницей, а соседкой.

Сергей Захаров и Ирина Стерхова Фото: Личный Архив

«Она сдавала Захарову комнату в своей квартире»: говорится в справке, которую выдал полицейский.

Честности ради, документ действительно странный. Соседи, которых упоминает полицейский уверяют, что такой информации ему не давали. Напротив, подтвердили, что Сергей и Ирина живут как муж и жена. Участкового, кстати, уводили. А сама истории получения документа, как выяснилось, напрямую связана с самой Стерховой.

Вот что «Комсомолке» рассказал получатель справки Виталий Бородин, адвокат и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

- Как вы познакомились с Ириной Стерховой?

- Она обратилась ко мне за адвокатской помощью. Просто умоляла, чтобы я сделал ее потерпевшей по уголовному делу. Я взялся ее защищать ее интересы. Целую неделю работал бесплатно. Вот тогда с ее подачи я и написал запрос участковому. Был уверен, что он подтвердит: жили вместе, вели быт. Но пришел этот ответ.

- Что произошло после того как она узнала об этой справке?

- На нашей последней встрече она постоянно говорила про деньги. Твердила: «мне нужны пять лямов (имеет ввиду 5 миллионов рублей - Ред.) и ежемесячно по 20 тысяч рублей». Платить, по ее мнению, должен был Михаил Ефремов. Я объяснил, что это просто нереальные суммы, что нет таких судебных прецедентов. И, честно говоря, я понял, что она вообще думает только о деньгах, ее больше ничего не волнует. Скорби, сострадания — не было. После этого я порвал с ней все отношения. И сейчас просто шокирован клеветой, которую она распространяет в мой адрес.

- Как будете реагировать?

- Я буду действовать исключительно в правовом после. Я подал против нее гражданский иск за клевету в мой адрес.

Чем закончится эта история, покажет время.

Тем временем, по мнению независимых адвокатов, у гражданкой жены Захарова есть все шансы быть признанной потерпевшей по уголовному делу. Напомним, заслуженный артист России Михаил Ефремов по приговору Пресненского суда получил восемь лет колонии общего режима.

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