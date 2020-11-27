Смогут ли школьники сдать ЕГЭ у себя дома: разбираемся, как на самом деле

Не стихают слухи, что ЕГЭ будет перенесет в дистанционный формат. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые выпускные экзамены в этом учебном году пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Речь идет об итоговом сочинении в 11 классах (оно служит допуском к ЕГЭ). Раньше предполагалось, что российские школьники смогут написать эссе 2 декабря.

- Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в некоторых регионах итоговое сочинение пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Это решение согласовано Минпросвещения и одобрено на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

А вот говорить про перенос Единого государственного экзамена пока рано – эпидемиологическая обстановка еще может много раз измениться. Максимум, могут подвинуться сроки досрочного этапа ЕГЭ. Он проходит в марте и традиционно рассчитан на спортсменов участников соревнований, которые не смогут присутствовать на основном этапе из-за выступлений. Но вот рассчитывать на полную отмену экзаменов или поблажки из-за дистанта школьникам не стоит:

- Отмена ЕГЭ из-за коронавируса сегодня точно не обсуждается – уточняет министр просвещения Сергей Кравцов.

Правда, не стихают слухи, что ЕГЭ будет перенесет в дистанционный формат. Дескать, сдать экзамены можно будет из дома, со своего собственного компьютера! И что для этого даже разработаны специальные системы. В московских школах даже всерьез рассматривался вариант, когда выпускники могли бы написать итоговое сочинение у себя дома под наблюдением веб-камер... Разбираемся, как обстоят дела на самом деле и можно ли рассчитывать на сдачу ЕГЭ онлайн.

ПОД ПРИЦЕЛОМ ВЕБ-КАМЕР

Основная проблема с дистанционными экзаменами – это жульничество. Если школьник сидит за компьютером в классе, под контролем учителя – как, например, при новом ЕГЭ по информатике – то тогда за объективностью экзамена следит педагог. Но кто присмотрит за детьми, если они будут сдавать экзамены у себя дома? Рассчитывать на сознательность родителей не приходится – слишком уж высоки ставки. Поэтому на помощь приходят технологии – а точнее, технология прокторинга.

Прокторинг – это дополнительная система онлайн-безопасности, которая может служить как бы надстройкой для любого экзамена. При ней специальный человек, проктор, во время экзамена следит, чтобы не было жульничества и нарушений. Для этого используется сложная система аутентификации и дистанционного контроля. На старте экзамена делается фото ученика, которое удостоверяет его личность и служит допуском в личный кабинет. В течение всего сеанса ведется запись аудио через микрофон и видео с веб-камеры ученика. В некоторых случаях ребенка просят установить дополнительную камеру с другим ракурсом – например, поставить рядом смартфон и транслировать видео и с него. Проктор следит за ходом экзамена в прямом эфире, или же отсматривает все записи после экзамена. В общем, делает все то же самое, что и общественные наблюдатели на ЕГЭ – только у них учеников в классе больше.

Во время демонстрации работы системы видеонаблюдения за проведением хода сдачи ЕГЭ. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский

В некоторых случаях часть работы выполняют и нейросети. Они ставят отметку, если происходит что-либо подозрительное – например, посторонние звуки, или если ученик забылся и куда-то ушел. В таком случае проктор просматривает только те записи, где уже стоит отметка о потенциальном нарушении, и принимает решение, засчитать экзамен или нет.

Такие системы уже активно используются во всем мире. Например, в пандемию школьники в Дании тоже стали сдавать экзамены онлайн, включив веб-камеру. Более того, среди датских учеников даже появилось неписанное правило хорошего тона – перед началом экзамена показать на камеру всю свою комнату, чтобы экзаменаторы увидели, что в ней никого нет и никто не будет подсказывать.

МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ БОЛЬШОГО БРАТА?

В России свои системы прокторинга создали, как минимум, две отечественные компании – Экзамус и ProctorEdu. Их разработки активно применяются, и не первый год.

Например, в Университете ИТМО дистанционный прием в аспирантуру проводился с помощью прокторинга еще в 2015 году. А в Высшей школе экономики студенты сдавали с помощью прокторинга экзамены в прошлую летнюю сессию. Встраивают такие системы и в качественные онлайн курсы, например, на платформе Stepic. Так что прокторинг довольно хорошо изучен – вместе со всеми его недостатками.

Во-первых, сама система далека от совершенства. Вспомните, сколько жалоб идет на камеры, которые записывают ход экзамена в классах, на охранников и металлодетекторы? Родители поголовно жалуются на то, какой стресс это вызывает у учеников. А теперь представьте: единый государственный экзамен по каждому предмету длится почти 4 часа, и за это время вам нельзя будет не то, что выйти в туалет – даже отвести взгляд от экрана! Иначе система засчитает это как попытку жульничества.

Во-вторых, решать что-то на черновике или рисовать в блокноте тоже нельзя, по тем же самым причинам. Ну а в-третьих, если что-то зависло или отвалился интернет – заполнять все придется заново. Хорошо еще, если экзамен вообще зачтут!

В общем, ЕГЭ по формату пока не очень подходит для прокторинга. А менять формат экзаменов кардинально тоже нельзя – сертификат ЕГЭ действует четыре года, так что результаты и сложность заданий должны быть сопоставимы в разные годы.

ТАКОЙ ЭКЗАМЕН НЕ КАЖДОМУ ПО КАРМАНУ

Впрочем, дистанционный формат не подходит и для других экзаменов, не только для ЕГЭ. Сдать онлайн итоговое эссе тоже не получится – иначе этот экзамен будет необъективным.

Смотрите сами. Во-первых, для прокторинга нужен целый комплект хорошей техники. Это и достаточно мощный компьютер, и стабильный интернет с высокой скоростью, а также веб камера (одна или две) и микрофон с наушниками. Иначе возможны технические проблемы и сбои, и гарантировать честность экзамена не получится. У некоторых школьников проблем со всем этим не возникнет – но ведь ЕГЭ-то предназначен для всех, а не только для тех, у кого есть деньги на гаджеты.

Более того, даже просто сдача экзаменов на компьютере может стать серьезной проблемой. Да, многие школьники неплохо справляются с клавиатурой – но есть и те, кто не владеет слепым десятипальцевым набором. И как быть с опечатками – засчитывать их за ошибки? Получается, что если ребенок не очень хорошо умеет печатать, то у него остается меньше времени на само эссе или решение заданий.

В-третьих, в России есть немало городов и сел, где нет стабильного интернета – даже мобильного. Опустим систему прокторинга, понятно, что это удовольствие не для всех. Но даже простые компьютерные тесты в таких местах будут зависеть от стабильности интернета - а ведь на кону стоит успешное завершение школы и поступление в вуз!

Поэтому пока, в нынешних условиях, вряд ли стоит рассчитывать на то, что экзамены можно будет сдать дистанционно. В маленьких странах с более высоким уровнем благополучия и ИКТ-инфраструктуры, такое еще возможно. Но в России при таком подходе ЕГЭ точно перестанет быть единым экзаменом и превратится в конкурс для элит.

ПОВТОРЯТ ЛИ НА ЕГЭ-2021 ТО, ЧТО БЫЛО В ПРОШЛОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?

Этим летом Единый госэкзамен тоже перенесли, отодвинув его на тот период, когда заболеваемость коронавирусом снизилась. Кроме того, были отменены экзамены по обязательным предметам – русскому языку и базовой математике. Напомним, эти предметы нужны для того, чтобы получить аттестат об окончании школы. И в прошлом году оценки по этим предметам в аттестат выставляли на основании годовых отметок, а не экзаменационных результатов.

Сдавать выпускникам нужно было только предметы по выбору, которые нужны для поступления в вуз. То есть, те, кто получать высшее образование не планировал, смогли выдохнуть спокойно. Из-за этого отменили и пересдачи – они и раньше были только по обязательным предметам, чтобы дети могли хотя бы школьный аттестат получить и не остаться на второй год.

Перенос сроков экзаменов позволил избежать массовых заражений среди школьников. Массовая дезинфекция и проверка температуры, отдельное расписание входа и график прибытия сделали свое дело:

- В период экзаменов ковидом заболели 460 ребят, — рассказывал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. – Честно говоря, мы ожидали большей цифры, учитывая, что всего экзамены сдавало почти 5 миллионов человек.

Однако, основной уязвимой аудиторией все равно остаются учителя, которые работают организаторами и наблюдателями. Поэтому достаточно ли принимаемых мер, чтобы считать экзамены безопасными для них, остается открытым вопросом.