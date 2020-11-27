Александр Ширвиндт в стихах рассказал, как правильно болеть коронавирусом

Актер Александр Ширвиндт. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как уже сообщалось, Александр Ширвиндт с супругой госпитализированы в больницу для больных коронавирусом. С трудом, но все же удалось дозвониться до любимого миллионами актера и режиссёра. И - просто остроумного человека, который не теряет чувство юмора даже в такой непростой ситуации, в которой он оказался.

- ... Алло, Александр Анатольевич! Это Гамов из «Комсомолки». Скажите, как вы себя чувствуете? Как ваша супруга?

- Ничего. Лежим тут, в 52-й. (больнице. - А.Г.) «Прокручивают» нас немножко.

- А чувствуете-то себя как?

- Ну, как? Пока вялость есть, но, я надеюсь, что где-то к понедельнику уже меня «прокрутят...»

- Ваш совет? Очень многие сейчас заражаются ковидом, оказываются в такой сложной ситуации. Как нужно правильно болеть, что Ширвиндт советует?

- Ну, нужно интервьюироваться у Гамова, и все будет нормально (смеётся).

- И еще вопрос - как не заразиться?

- Как не заразиться? По-моему, рецептов нет. Неизвестно, где это летает.

- И как не потерять оптимизм - рецепт от Ширвиндта?

- Ну, как? Я написал стишок:

Удаленка, удаленка, интересная игра.

Когда делаешь ребенка, не достанешь ни...

- Спасибо огромное. Мы вас очень любим. Выздоравливайте.

- Давай, пока.

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