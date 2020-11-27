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Александр Ширвиндт в стихах рассказал, как правильно болеть коронавирусом

Первое интервью из больницы худрук Театра Сатиры дал обозревателю kp.ru Александру Гамову
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)
Актер Александр Ширвиндт.

Актер Александр Ширвиндт.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как уже сообщалось, Александр Ширвиндт с супругой госпитализированы в больницу для больных коронавирусом. С трудом, но все же удалось дозвониться до любимого миллионами актера и режиссёра. И - просто остроумного человека, который не теряет чувство юмора даже в такой непростой ситуации, в которой он оказался.

- ... Алло, Александр Анатольевич! Это Гамов из «Комсомолки». Скажите, как вы себя чувствуете? Как ваша супруга?

- Ничего. Лежим тут, в 52-й. (больнице. - А.Г.) «Прокручивают» нас немножко.

- А чувствуете-то себя как?

- Ну, как? Пока вялость есть, но, я надеюсь, что где-то к понедельнику уже меня «прокрутят...»

- Ваш совет? Очень многие сейчас заражаются ковидом, оказываются в такой сложной ситуации. Как нужно правильно болеть, что Ширвиндт советует?

- Ну, нужно интервьюироваться у Гамова, и все будет нормально (смеётся).

- И еще вопрос - как не заразиться?

- Как не заразиться? По-моему, рецептов нет. Неизвестно, где это летает.

- И как не потерять оптимизм - рецепт от Ширвиндта?

- Ну, как? Я написал стишок:

Удаленка, удаленка, интересная игра.

Когда делаешь ребенка, не достанешь ни...

- Спасибо огромное. Мы вас очень любим. Выздоравливайте.

- Давай, пока.

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