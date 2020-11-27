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«Тайна третьей планеты» получит высокую четкость: Отреставрированную классику советской анимации выпустят на большие экраны

Работали над восстановлением те самые мастера, что создавали мультики в советское время
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты"

Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты"

Студия «Союзмультфильм» занимается не только перезапуском советских мультфильмов, не только съемками их новых серий, но и реставрацией шедевров советской анимации.

Так, уже 5 декабря к выходу в кино (!) готовятся сразу несколько популярнейших мультиков («Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик»), которые мультипликаторы и художники приведут в порядок с помощью высоких технологий и представят практически в HD-качестве.

Кадр из мультфильма "Щелкунчик"

Кадр из мультфильма "Щелкунчик"

Понятно, что все эти детские мультфильмы создавались 40 лет назад, поэтому за время эксплуатации пленка утратила былой блеск. Поэтому «Союзмультфильм» начал восстанавливать эти любимые детьми и взрослыми фильмы, получив цифровые копии прямо с кинопленок.

Специалисты студии бережно устраняли повреждения, очищая каждый кадр от целлулоидной пыли, царапин и порывов. При необходимости применялась технология ротоскопинга: персонажи отделялись от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра.

Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты"

Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты"

Следили за тщательной работой специалисты, работавшие непосредственно над этими же мультфильмами в советское время. В частности, за процессом восстановления цвета в фантастической саге «Тайны третьей планеты» внимательно наблюдала художник-постановщик картины Наталья Орлова, создававшая мультик в 1981 году с режиссером Романом Качановым.

Художник-постановщик картины Наталья Орлова. Фото: кадр из передачи телекаала ТВЦ

Художник-постановщик картины Наталья Орлова. Фото: кадр из передачи телекаала ТВЦ

- Сложная работа по восстановлению классических мультфильмов очень важна для понимания высокой значимости произведений анимации, - отметила глава киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, - таким образом, молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством «золотой коллекции», многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а мы - увидеть по-новому знакомые с детства картины. Настоящие произведения киноискусства с годами раскрываются новыми гранями, и это очень здорово, что благодаря нашему проекту у детей и взрослых появилась возможность по-достоинству оценить шедевры отечественной анимации.

Первый сборник «очищенных» мультфильмов — «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик» — выходит уже 5 декабря в объединенной сети «Синема Парк», «Формула Кино», «Кино Окко».

Леонид Шварцман. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Леонид Шварцман. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Помимо реставрированных картин в программу показов вошли также мультфильмы легендарного режиссера и художника Леонида Шварцмана, который в этом году отпраздновал 100-летний юбилей.

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