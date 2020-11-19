Стань новым голосом «Ну, погоди!»: Студия «Союзмультфильм» запустила народный кастинг

Новые серии «Ну, погоди!» появятся уже в ближайшие новогодние праздники.

Как мы помним, киностудия «Союзмультфильм» в скором времени (в новогодние праздники) покажет стране новые серии культового мультфильма «Ну, погоди!». Главных героев отрисовали заново, осовременили и сделали понятными для детей — ведь им, а не ностальгирующим по СССР взрослым, смотреть этот мультик.

В итоге Волк заговорит голосом шоумена Гарика Харламова.

А Заяц — голосом соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева.

Помимо двух главных героев, которые носятся друг за другом, в «Ну, погоди!», конечно, появятся и второстепенные. И вот одного из них можете озвучить вы!

Да, да, именно вы. «Союзмультфильм» дает возможность каждому желающему поучаствовать в кастинге на озвучание героя «Ну, погоди!» и войти таким образом в историю.

Первый цикл серий мультика называется «Ну, погоди! Каникулы»: он расскажет о приключениях героев на отдыхе (вероятно, на курорте Роза Хутор, где и будет презентован мультсериал). И вот как раз там будет фигурировать второстепенный, но очень запоминающийся персонаж — Котенок. Герой, «обладающий уникальным свойством оказываться не в том месте и не в то время», который при этом способен «сохранять хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса».

В "Ну, погоди!" появится новый персонаж - Котенок.

В кастинге может принять участие любой желающий в возрасте от 6 лет: для этого нужно записать одну или несколько фраз Котенка на видео и опубликовать этот пост в своем аккаунте в Instagram или ВКонтакте с хэштегом #ХочувНуПогоди (если претенденту меньше 13 лет, то пост с видеопрезентацией могут разместить родители).

Вот фразы, которые нужно произнести на конкурсном видео:

«Ну как так-то?!» «Где же все?» «Во-о-о-лк!» (на все лады) «Крутаая!/крутоой!» «Круть!» «Коробку...принёс...тебе...я (немного запыхался, в стиле Йоды)»

Чтобы начинающим актерам озвучания было проще, создатели мультфильма представили эскиз героя. По словам художников «Ну, погоди!», окончательный вариант внешнего облика будет создан с учетом харизмы и таланта его голоса.

Работы принимаются до 16 декабря 2020 года, а итоги будут подведены 31 декабря в рамках аккаунтов «Союзмультфильма» в социальных сетях ВК и Инстаграм.