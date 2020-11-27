Что стало с единственной внучкой умершей от рака Алены Бондарчук

Константин Крюков и Алена Бондарчук Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Константин Крюков не любит афишировать личную жизнь. Актер наслаждается счастьем со второй женой Алиной Алексеевой, с которой живет более семи лет. У супругов нет общих детей, потому все свободное время они наслаждаются обществом друг друга. При этом от первой жены Евгении Варшавской у сына скончавшейся от рака актрисы Алены Бондарчук растет дочь Юлия.

Юлия Крюкова родилась 7 сентября 2007 года. Знаменитая бабушка лишь два года смогла насладиться общением с малюткой. 47-летняя Алена Бондарчук скончалась в 2009 году после мучительной борьбы с раком. Она застала развод единственного сына Константина Крюкова с Евгенией Варшавской. Крюков признавался, что к его решению семья отнеслась спокойно, мама не пыталась помирить его с женой. Актриса во многих вопросах принимала сторону сына, делала так, как ему было лучше.

К счастью, Константин и Евгения сохранили хорошие отношения ради наследницы. Юля живет с мамой, однако отец принимает активное участие в ее судьбе. Более того, нынешняя жена Кости отлично ладит с его ребенком. "Дочь у нас развивается быстро. С большим любопытством жду, когда она войдет в подростковый период. Мне кажется, я уже морально готов к этому", - делился Крюков в одном из интервью.

Сейчас Юле 13 лет. Она растет настоящей красавицей с кудрявыми, как у папы, волосами. Минувшим летом девочка отдыхала вместе с Алиной Алексеевой и отцом на одном курорте.

Несмотря на внешнее сходство с родителем характером девочка пошла в своего деда. На днях Крюков рассказал, что его дочь часто напоминает ему отца, который давно живет за границей и редко видит свою внучку. Виталий Крюков - выпускник МГИМО, доктор философских наук. Мужчина занимается ювелирным бизнесом.

"Я был поражен, когда через одно поколение я вижу в дочери черты своего отца, которые меня в свое время прям донимали. В детстве я подходил и спрашивал: «Пап, ты не видел мою тетрадку?». И он такой вредный был, он говорил: «Нет, смотри, я знаю, где твоя тетрадка. Ты не можешь ее найти?». Я говорю: «Нет». «Значит подели дом на секции, каждую секцию на квадраты, потом каждый квадрат на еще квадраты и обыщи все систематично. Я тебе гарантирую, ты ее найдешь». Я спрашиваю: «Нельзя просто сказать, где она?». А он отвечал: «Нет. Значит ты плохо искал». Меня это бесило!", - цитирует Константина "Вокруг ТВ".

Когда дочери Крюкова было восемь лет, она, по словам сына Алены Сергеевны, начала размышлять точно так же, как ее дед. "А дочь была маленькая, что-то потеряла. И я ей сказал: «Посмотри вот в том шкафу». И она говорит: «Знаешь, что я сейчас сделаю? Я сейчас все это пространство поделю на отрезки, а потом еще их поделю…». Папа, откуда ты здесь взялся? При этом они не общаются, и отец давно живет за границей. Они видятся, конечно, но редко. Чтобы такое прям передалось - нет. Но я понимаю, что моя дочь говорит словами моего отца. Это же невозможно!", - отмечает актер.

Напомним, Константин Крюков - внук легендарного советского режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой. Его дядя - режиссер Федор Бондарчук. Костя тяжело переживал смерть мамы. Долгое время Алена Бондарчук боролась с раком, ее лечили лучшие врачи России и Израиля. По словам актера, о болезни родительницы он узнал в 2008 году. Артист до последнего момента верил, что мама сможет победить смертельную болезнь. "Она стойко принимала все испытания, которые на нее свалились. Когда я женился во второй раз, то пришел на могилу мамы. Мне хотелось, чтобы она была в этот момент рядом со мной", - заметил актер.