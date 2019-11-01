Умершая от рака Алена Бондарчук просила Федора Бондарчука за сына

Константин Крюков вырос в очень известной семье. Его бабушка - актриса Ирина Скобцева, дед - Сергей Бондарчук, мама - актриса Алена Бондарчук, а дядя - Федор Бондарчук. Однако Костя очень долго о карьере актера не задумывался. Более того, молодой человек получил далекую от театра и кино профессию. В 16 лет он стал одним из самых молодых специалистов по драгоценным камням. А потом получил юридическое образование. Однако, как говорят, от судьбы не уйдешь.

Константин Крюков был сыном актрисы Алены Бондарчук и доктора философских наук Виталия Крюкова. Наследник знаменитой актерской династии рос в Швейцарии. Когда в 90-х он с родителями вернулся в Москву, то толком не мог говорить и читать по-русски. Со временем, конечно, освоился и даже экстерном окончил школу.

Константин не собирался идти в актерскую профессию. Все произошло совершенно случайно. Дебют Крюкова в кино состоялся в 2005 году, когда Константин появился на экранах страны в роли "Джоконды" в фильме "9 рота". Мама Кости - Алена Бондарчук попросила своего брата Федора Бондарчуку снять сына в этой картине. Режиссер тогда переживал из-за затянувшегося кастинга, вот сестра и предложила выход.

А в 2009 году мамы Константина не стало. Причиной смерти 47-летней актрисы было онкологическое заболевание. "Тогда впервые в жизни я ощутил себя абсолютно беззащитным", - признался Крюков в эфире "Судьба человека".

kkrukov Хочется уже лето, загар и отдых...

По словам актера, в 2008 году мать сказала ему, что серьезно больна. Он в это время был на съемках и считал, что родительница сможет победить смертельную болезнь. "Я не могу сказать точно, был шанс или нет у нее победить рак. Если бы был, его бы использовали. Надежда есть до последнего момента. Она лечилась и в Москве, и в Израиле. Будучи в этом состоянии болезни она и меня, и Федора, своего брата, многому научила. Она стойко это все переносила", - сказал актер Борису Корчевникову.

Константин Крюков заявил, что мама никогда не теряла любви к жизни, веры в Бога, в себя и в добро. "Она стойко принимала все испытания, которые на нее свалились. Когда я женился во второй раз, то пришел на могилу мамы. Мне хотелось, чтобы она была в этот момент рядом со мной", - заметил актер.

kkrukov Шесть лет прошло с того прекрасного дня! Спасибо тебе за каждый день! За то, что рядом, за то, что вместе, за каждое утро и каждую улыбку! За то, что горжусь тобой! Ты мое самое ценное сокровище! Люблю тебя

Он также сообщил, что Алена Бондарчук не пыталась сохранить его первый брак. Актриса была прежде всего мамой для него и занимала во многих вопросах его сторону.