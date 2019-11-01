Умершая от рака Алена Бондарчук просила Федора Бондарчука за сына
Константин Крюков вырос в очень известной семье. Его бабушка - актриса Ирина Скобцева, дед - Сергей Бондарчук, мама - актриса Алена Бондарчук, а дядя - Федор Бондарчук. Однако Костя очень долго о карьере актера не задумывался. Более того, молодой человек получил далекую от театра и кино профессию. В 16 лет он стал одним из самых молодых специалистов по драгоценным камням. А потом получил юридическое образование. Однако, как говорят, от судьбы не уйдешь.
Константин Крюков был сыном актрисы Алены Бондарчук и доктора философских наук Виталия Крюкова. Наследник знаменитой актерской династии рос в Швейцарии. Когда в 90-х он с родителями вернулся в Москву, то толком не мог говорить и читать по-русски. Со временем, конечно, освоился и даже экстерном окончил школу.
Константин не собирался идти в актерскую профессию. Все произошло совершенно случайно. Дебют Крюкова в кино состоялся в 2005 году, когда Константин появился на экранах страны в роли "Джоконды" в фильме "9 рота". Мама Кости - Алена Бондарчук попросила своего брата Федора Бондарчуку снять сына в этой картине. Режиссер тогда переживал из-за затянувшегося кастинга, вот сестра и предложила выход.
А в 2009 году мамы Константина не стало. Причиной смерти 47-летней актрисы было онкологическое заболевание. "Тогда впервые в жизни я ощутил себя абсолютно беззащитным", - признался Крюков в эфире "Судьба человека".
По словам актера, в 2008 году мать сказала ему, что серьезно больна. Он в это время был на съемках и считал, что родительница сможет победить смертельную болезнь. "Я не могу сказать точно, был шанс или нет у нее победить рак. Если бы был, его бы использовали. Надежда есть до последнего момента. Она лечилась и в Москве, и в Израиле. Будучи в этом состоянии болезни она и меня, и Федора, своего брата, многому научила. Она стойко это все переносила", - сказал актер Борису Корчевникову.
Константин Крюков заявил, что мама никогда не теряла любви к жизни, веры в Бога, в себя и в добро. "Она стойко принимала все испытания, которые на нее свалились. Когда я женился во второй раз, то пришел на могилу мамы. Мне хотелось, чтобы она была в этот момент рядом со мной", - заметил актер.
Он также сообщил, что Алена Бондарчук не пыталась сохранить его первый брак. Актриса была прежде всего мамой для него и занимала во многих вопросах его сторону.
ИСТОЧНИК KP.RU
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