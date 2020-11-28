Великий Диего Марадона дружил с мячом, Фиделем Кастро и Папой Римским

Диего жил на полную катушку. Как говорили, в нем уживались и бог, и дьявол. Но после того, как Марадона перестал играть, победил последний. Фото: Eddie KEOGH/REUTERS
Он на равных общался с сильными мира сего, дружил с Фиделем Кастро, Уго Чавесом и Эво Моралесом - тот даже приглашал Диего, чтобы выиграть очередные выборы. А Папа Римский Франциск, который в юности был в Аргентине заядлым болельщиком, устроил кудеснику мяча в Ватикане специальную аудиенцию.
Кто видел, как играет Марадона, тот на всю жизнь полюбил футбол. Фото: Colorsport/Global Look Press
Марадона женился на Клаудии Вильяфанья 7 ноября 1989 года, когда у них уже были две дочери. В 2003 году они развелись, но остались в хороших отношениях.
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Марадону не раз арестовывала полиция. Однажды за неуплату налогов у него даже забрали из уха сережку с бриллиантом.
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Спортсмен не раз приезжал на Кубу в гости к Фиделю Кастро. Сначала с Клаудией и дочками, а потом он там лечился от наркозависимости. Фото: Rafael PEREZ/REUTERS
«Золотой мальчик» любил жизнь и ни в чем себе не отказывал.
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Папа Римский Франциск в молодости был страстным болельщиком и, как только обосновался в Ватикане, устроил Марадоне аудиенцию. Фото: Evandro INETTI/Global Look Press