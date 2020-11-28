Евгений Плющенко: «Алена Косторная и Александра Трусова будут жить в отдельных коттеджах на нашем загородном участке»

Евгений Плющенко с семьей в гостях у "Вечернего Урганта" на Первом канале.

Олимпийский чемпион хочет сделать свою Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» лучшей не только у нас в стране, но и в мире. Для воплощения своей мечты он готов даже пожертвовать своим загородным участком и построить на нем школу фигурного катания, где спортсмены будут и тренироваться, и жить.

- Это моя детская мечта. Сделать так, чтобы спортсмены не тратили силы и время на дорогу от дома до катка. В свое время я много тратил энергии на поездки в метро, когда ездил после утренней тренировки на занятия в школу, а потом обратно – на тренировки, - рассказал Плющенко в программе «Вечерний Ургант». - Такие спортсменки как Алена Косторная и Александра Трусова будут жить у нас в отдельных коттеджах. У нас будет специальное здоровое питание для спортсменом. Еще важная опция, которую мы будем предоставлять, - это тренировки для детей с аутизмом и с синдромом Дауна.

Несколько лет назад уже шла речь о строительстве школы фигурного катания на Рублёво-Успенском шоссе. Под строительство спортивной школы для юниоров Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская арендовали у Московской области землю напротив двух своих коттеджей в посёлке Молоденово.

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