Выстрадал свое счастье: актер Борис Невзоров, переживший жуткое убийство жены, станет отцом в 70 лет

Актер Борис Невзоров. Фото ТАСС/ Интерпресс/ Петр Ковалев

Актер Борис Невзоров в 70 лет снова станет папой. 45-летняя возлюбленная звезды сериалов "Каменская" и "Дальнобойщики" беременна. Для Елены Хрипуновой этот малыш станет первенцем, а для Бориса Григорьевича - третьим ребенком.

"Карантин с Леной на даче провел очень продуктивно. Там хорошо - свежий воздух. Скоро мы станем родителями!", - цитирует Бориса Невзорова "Экспресс газета".

Для избранницы 70-летнего Бориса Георгиевича это будет первенец. "По животу вроде будет девочка, а там посмотрим. Ждем! У Лены уже возраст, ей 45 лет. Для нее это будет первый ребенок. У нас хороший врач. Дай бог, все сложится хорошо", - делится артист выстраданным счастьем.

Напомним, Борис Невзоров официально был женат три раза. В первом браке у него родился сын, во втором - дочь. С Еленой Хрипуновой актер познакомился в Малом театре, женщина работает там бухгалтером.

Борис Георгиевич пережил ужасную потерю. Его вторую жену Анастасию Иванову жестоко убили 3 июня 1993 года. Актер остался вдовцом с маленькой дочкой на руках. Артист до сих пор не может забыть страшную трагедию. "Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу. Я не помню, что происходило, что-то кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел", - делился драмой актер.

По словам знаменитости, его вторая супруга пострадала от рук знакомого ей человека. "Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Не дай Бог кому-то подобное пережить. Убийца оказался братом жены нашего знакомого актера", - откровенничал Борис Георгиевич.

Чтобы справиться с горем, Невзоров уходил подальше от людей и в прямом смысле слова выл на луну от горя. Невзоров также признался, что в настоящее время убийца и вся его семья мертвы. "Господь всех наказал!", - резюмировал он.