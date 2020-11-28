Светлана Светличная: «Свою квартиру в Ясенево подарю соседям. Пускай вспоминают меня с благодарностью»

Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько дней назад Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт. Предварительный диагноз, к счастью, не подтвердился. Но в больнице она вновь задумалась о насущном…

- Я хочу подарить свою квартиру соседям, - призналась нам Светличная. - Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша не благодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решали: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают.

Но для начала Светличная отдала соседям своего кота. Когда ее положили в Первую Градскую больницу с головокружением и перепадами давления, надо был срочно решать, куда девать домашнего питомца - черного кота по кличке Фил. Актриса живет одна. Светличная выбрала соседку: «Она замечательная девочка, позаботится о коте», - сообщила нам актриса.

Увы, Светлана Афанасьевна по-прежнему не может наладить отношения с семьей своего старшего сына Алексея. У нее есть невестка Ольга и взрослая внучка Мария, у которой уже свои дети. Но даже в больнице актриса не хочет, чтобы ее навещали родственники.

Про своих близких она постоянно рассказывает. Ходит на телевидение, выносит сор из избы на ток-шоу, вызывая изумление своих коллег. Светличная рассказывает фантастические истории про то, как родственники покушались на ее жизнь из-за квартиры, которой, по ее словам, мечтают завладеть. Актриса убедительно сочиняет, как после визита внучки она обнаружила у себя дома на полу шарики ртути. Мол, ее пытались… отравить. Нелепое предположение. После записи скандальных программ желанного мира не наступает.

В том, что она сейчас оказалась в больнице, Светлана Афанасьевна тоже возлагает косвенную вину на свою внучку. Полгода назад Мария приехала к ней снимать какой-то документальный фильм. Во время записи интервью на голову Светланой случайно упал осветительный прибор. "С тех пор у меня болит голова, у меня головокружение, я несколько месяцев вообще не могла разговаривать", -рассказывает актриса. По ее мнению, падение софита подстроила внучка.

После всего «пережитого» она решила оставить свою квартиру «какому-то человеку, которому нужно помочь. А родным я ничего не завещаю. Они недостойны такого подарка».

Часто у нее в гостях бывает симпатичный 37-летний актер Иван Николаев. Они дружат, вместе снимались лет десять назад. Николаев опекает 80-летнюю актрису. А главное – дает ей внимание, которое она не получает от родственников. В этом и есть корень ее обид. Теперь выясняется, что «наследник» звезды «Бриллиантовой руки» не он, а соседка…