2020-03-27T14:08:14+03:00
Звезды

Хочет сжить со свету: актриса Светлана Светличная накинулась на внучку с ужасными обвинениями

79-летняя звезда фильма "Бриллиантовая рука" боится, что ее могли отравить ртутью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Исполнительница роли сексуальной соблазнительницы из культового фильма "Бриллиантовая рука" боится за свою жизньИсполнительница роли сексуальной соблазнительницы из культового фильма "Бриллиантовая рука" боится за свою жизньФото: Борис КУДРЯВОВ
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Исполнительница роли сексуальной соблазнительницы из культового фильма "Бриллиантовая рука" боится за свою жизнь. 79-летняя Светлана Светличная много лет не общалась со старшим сыном Алексеем Ивашовым. Но недавно помирилась с ним после долгого отчуждения, возобновив общение с родными Однако на днях актриса накинулась на внучку Машу с ужасными обвинениями.

Светлана Светличная заявила, что внучка подбросила в ее квартиру ртуть. Как считает актриса, родственники хотят сжить ее со свету, чтобы завладеть ее жилплощадью.

"Маша специально оставила ртуть в моем доме. Она же по профессии медик. Внучке нужна моя квартира. Родственники, внучка и сноха, хотят от меня избавиться. Если бы не актеры, которые пришли ко мне в гости и не заметили ртуть, то я бы умерла", - рассказала актриса корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Как отметила актриса, внучка уже завладела одной из ее квартир. После смерти младшего сына Олега звезда сдавала жилье девушке-студентке. Однако потом она переписала квартиру на родственников. "Хочу, чтобы люди знали. Маша Ивашова и моя невестка - страшные люди. Они просто негодяи", - в сердцах воскликнула артистка.

Светличная также пожаловалась, что внучка не отдает ей полтора миллиона рублей. Около двух лет назад Маша попросила у нее деньги в долг. Супруг девушки решил открыть ресторан на Чистых прудах. Деньги родственники планировали отдать через несколько месяцев. Однако никто ничего ей не вернул. Легендарная актриса пребывает в шоковом состоянии.

"Я сказала Маше, что так нельзя себя вести. Она мне говорит: «Бабушка, мы обязательно все отдадим». Я сейчас пью лекарства, потому что сердце из груди выскакивает. Они ведут себя ужасно. Я Маше сказала: «Если меня пригласят на телевидение, то я обязательно пойду. Я эти деньги честно заработала: путешествую с творческими концертами по России-матушке", - отметила Светличная.

По ее словам, она даже звонила сыну Алексею, чтобы тот подействовал на жену и дочь. "Он сказал, что не будет лезть в эти дела. Я решила все рассказать. Не надо быть такой доверчивой, как я. Вот мой всем совет", - заявила пенсионерка.

Стоит отметить, что долгое время старший сын не общался со звездной матерью из-за ее романа с молодым стилистом Русланом Татьяниным. В 2010 году Светличная стала появляться на публике в сопровождении красавца, который был моложе ее на 32 года. Мастер причесок убедил актрису не скрывать свою фигуру. Она выходила в свет в смелых нарядах и при ярком макияже.

Старший сын приезжал к родительнице, пытался с ней разговаривать, но она все воспринимала в штыки. По мнению Алексея, стилист хотел лишь заполучить московскую квартиру знаменитости.А потом мать и сын разругались из-за квартиры, оставшейся после смерти Олега Ивашова. Он был младшим братом Алексея. Олег умер от болезни печени. Молодой человек сильно выпивал. Позже Алексею удалось помириться со звездной родительницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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