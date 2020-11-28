«Дальневосточный гектар» в развитии: истории людей и их проектов на полученной по программе земле

В июне 2016 года в России стартовала программа «Дальневосточный гектар». Фото: предоставлено АРЧК

Пожалуй, все слышали о программе «Дальневосточный гектар». Она стартовала еще в июне 2016 года. Программа дает право всем жителям страны бесплатно получить землю площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке в собственность или в долгосрочную аренду. С момента старта программа качественно и количественно развивается - она эволюционирует, в неё вливаются новые участники. Строится инфраструктура: «на гектары» приходят дороги, на месте компактного получения участков возникают новые населённые пункты, а по вечерам на когда-то пустынных землях загорается электрический свет.

Программа «Дальневосточный гектар» востребована, и об этом говорят цифры. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, за время действия программы количество её участников превысило 87 000 человек. Более 3000 получателей земельных участков воспользовались имеющимися в регионах мерами поддержки на общую сумму свыше 913 млн рублей. За этими сухими цифрами статистики – живые люди, сотни примеров успешного освоения полученной земли, множество ярких реализованных проектов.

«Комсомольская правда» с интересом и симпатией следит за историями успеха на «дальневосточных гектарах». Мы знаем их много, о некоторых рассказывали подробно и ранее – и сегодня мы снова вернёмся к этой теме, остановившись на проектах уходящего 2020 года из разных регионов Дальнего Востока. А если точнее, то из всех 11 субъектов, потому что программой активно пользуются жители на всей территории округа.

Якутия. На федеральной трассе «Вилюй» появилась автомастерская на «дальневосточном гектаре» - здесь оказывают услуги по ремонту автомобилей и принимают транспорт на охраняемую парковку. «На участке построили трехэтажное здание, где разместилась мастерская, а также жилые помещения для работников, - говорит получатель земли по программе Павел Фёдоров. - Участок подключили к энергоснабжению, сделали съезд с поселковой дороги. Сегодня предприятие уже работает – проезжающим оказывают техническую помощь». В планах предпринимателя развивать дело и установить шиномонтажное оборудование, а в перспективе обустроить небольшое кафе.

Амурская область. Яркий пример симбиоза работающих в ДФО мер государственной поддержки - проект Ивана Андриуки в Амурской области, который строит дом на своём «дальневосточном гектаре» в селе Междугранка Белогорского района Амурской области на средства, полученные по программе «Дальневосточная ипотека». Двухэтажный коттедж с мансардой и балконом будет построен летом следующего года. «Дом уже стоит. Осталось поставить обрешётку на крышу, вставить окна и двери, и можно проводить внутреннюю отделку, - рассказывает Иван. – Участок по программе «Дальневосточный гектар» я получил в 2017 году под индивидуальное жилищное строительство и в планах изначально имел строительство собственного дома. Но работа долгое время не позволяла заняться проектом вплотную. И здесь мне помогла стартовавшая в конце 2019 года программа «Дальневосточная ипотека», с помощью которой удалось в короткие сроки получить необходимые для строительства средства. Летом справим новоселье!»

Проект Ивана Андриуки в Амурской области. Фото: предоставлено АРЧК

Еврейская автономная область. Горнолыжный комплекс «Гора Змеиная» работает в ЕАО с 1967 года. Новый импульс к развитию популярной горнолыжной базы дала программа «Дальневосточный гектар». Олег Горбунов, директор комплекса, рассказывает: «Расширение “Горы Змеиной” назрело давно, но реализация планов сталкивалась с трудностью получения земли, прилегающей к базе. Старт программы стал для нас настоящим подарком. Уже в 2017 году мы получили три гектара по коллективной заявке. Для нас этого достаточно: один гектар у нас ушёл под новый горнолыжный спуск, на втором мы строим вспомогательные и бытовые постройки, на третьем будет хоккейная площадка».

Камчатка. Пять участков в Елизовском районе оформила семья Надежды Тихоновой в феврале 2017 года. С тех пор «на гектарах» регулярно проводятся национальные праздники народов, проживающий на Камчатском полуострова. В планах у Надежды – строительство этнокультурного комплекса. «Мы давно живем на Камчатке, но до недавнего времени желание иметь свой большой участок земли оставалось мечтой. Хочу, чтобы жители и гости Камчатки как можно больше узнали о традициях и культуре моего народа, калмыков».

Пять участков в Елизовском районе оформила семья Надежды. Фото: предоставлено АРЧК

Забайкальский край. Семья Кустовых взяла по программе «Дальневосточный гектар» участок площадью 8 гектаров в урочище Закамень Шилкинского района, чтобы расширить своё фермерское хозяйство. Здесь будет молочно-товарная ферма на 100 голов дойного стада и жилой дом. «Мы ведём хозяйство ещё с 2011 года – сначала занимались выращиванием зерновых культур, а потом переквалифицировались на молочную и мясную отрасль, - рассказывает фермер Дарья Кустова. Возможность быстро и бесплатно получить землю по программе «Дальневосточный гектар» сразу привлекла наше внимание – мы взяли участок около территорий, арендуемых под выпас скота и хотим здесь прочно обосноваться».

Семья Кустовых взяла по программе «Дальневосточный гектар» участок площадью 8 гектаров. Фото: предоставлено АРЧК

Бурятия. Влад Александров вместе с семьей и единомышленниками взял землю около села Тресково Кабанского района под реализацию проекта по обустройству придорожного сервиса, где планируется построить мини-отель, кафе, баню, автомобильный технический центр. «Программа дала нам уникальную возможность – мы взяли землю прямо около федеральной трассы «Байкал», - рассказывает Влад. - Бесплатно, без бюрократии и без лишних взаимодействий с чиновниками мы сами выбрали интересующую площадку и подали заявления. Всё дистанционно. Теперь у нас есть возможность без лишних затрат и раскачки открыть новый бизнес!»

Влад Александров взял землю под реализацию проекта по обустройству придорожного сервиса. Фото: предоставлено АРЧК

Сахалин. Здесь местный житель Максим Жмурко построил туристический центр для любителей отдыха на природе, водных видов спорта и рыбалки «Морской бриз». «О программе «Дальневосточный гектар» узнал ещё до её старта – идея так заинтересовала, что сразу приступили с семьёй к поиску подходящего места, - рассказывает Максим. – И его удалось найти – это район так называемых «Тёплых озёр», неподалёку от села Охотское. Сегодня у нас работающий туристический центр. Своим гостям мы предлагаем не только комфортное проживание, но и организованную рыбалку на озёрах и сапсёрфинг. Кроме того, для любителей лесных прогулок устраиваем пешие маршруты».

Приморье. Юрий Симоненко взял здесь землю, чтобы обустроить производственную базу для изготовления банных веников. На земельном участке уже обустроена плантация для выращивания необходимого сырья и обустроено временное жилище. «Я был наемным руководителем одной из крупных cахалинских компаний, но решил поменять свою жизнь – рассказал Юрий. - У меня хобби – банное дело, и я уже давно отметил, что на Дальнем Востоке есть свободная ниша – производство банных веников. Вместе с бизнес-идеей возник вопрос поиска сырья, обустройство производства и хранения готовой продукции. Решение подсказала программа «Дальневосточный гектар» - выбрать и получить землю бесплатно. При выборе участка было решено ориентироваться на такие критерии, как транспортная доступность, наличие инфраструктуры и близость сырьевой базы. Земельный участок по коллективной заявке на 10 человек, по гектару на каждого участника группы, взяли в селе Алексеевка Надеждинского района в 70 километрах от Владивостока».

Юрий Симоненко взял здесь землю, чтобы обустроить производственную базу для изготовления банных веников. Фото: предоставлено АРЧК

Чукотка. Неподалёку от города Певек появилась арктическая птицефабрика. Предприятие построено на «дальневосточных гектарах», которые специально для этого взял житель Певека Алексей Корепов. «Я оформил 0,7 гектара, чтобы открыть птицефабрику. Мы живем в отдаленном регионе, где большинство продуктов завозится с «большой земли» либо самолётом, либо по морскому пути в период навигации. Естественно, это сильно влияет на цену продуктов. Теперь есть производство яйца и курятины прямо здесь, в Певеке», - рассказывает Алексей Корепов. - Проект стал возможен благодаря программе «Дальневосточный гектар» и действующим мерам поддержки. Полагаю, моя птицефабрика станет одной из самых северных в России, ведь это 69 широта».

Алексей Корепов оформил 0,7 гектара, чтобы открыть птицефабрику. Фото: предоставлено АРЧК

Магаданская область. Житель Магадана Александр Васильчук взял «дальневосточный гектар» в Среднеканском округе Колымы, чтобы наладить сбор и производство иван-чая. Напиток из этого растения обладает уникальными лечебными свойствами. «Сегодня мощность оборудования позволяет выпускать до пяти тонн готовой продукции за сезон, - говорит Александр. - Но пока мы остановились на 600 килограммах. При гарантии сбыта наша компания может хоть завтра отправить тонну отличного иван-чая в любую точку страны». В 2019 году продукция магаданского предпринимателя была представлена во Владивостоке гостям Восточного экономического форума. Уже в ближайшем будущем Александр Васильчук планирует наладить на своей земле промышленное производство варенья и масла из местных растений – стланика и шиповника.

Хабаровский край. Село Венюково расположено рядом с российско-китайской границей на реке Уссури в 20 километрах от города Вяземского. Здесь живёт получательница земли по программе «Дальневосточный гектар» Зоя Чернова, у которой на участке растёт более 40 видов хризантем, в том числе и редких сортов. Выращивание цветов – многолетнее увлечение Зои Рахматовны. В 2016 году семья Черновых оформила 23 сотки по программе рядом со своим приусадебным участком в черте населённого пункта. На полученной земле растут не только цветы, но и виноград: глава семьи Александр выращивает сорта «Алёшка», «Белый винный», «Альф дальневосточный», «Лидия», которые дают в местном климате хороший урожай. Семья разводит скот и выращивает птицу – в прошлом году экспериментировали с утками, а в этом сделали упор на выращивание бройлеров и кур яйценоских пород. Чтобы сельским хозяйством могли заниматься дети, Черновы планируют оформить для них ещё один «дальневосточный гектар» и развивать на нём птичье хозяйство. «В этом году, согласно требованиям законодательства, мы подали декларацию об использовании земельного участка, - рассказывает Зоя Чернова. – Признаюсь, изначально я думала, что дело это хлопотное, но оказалось всё просто: я заполнила необходимые документы, а специалисты в уполномоченном органе проверили декларацию, реквизиты и помогли загрузить данные в личный кабинет в Федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.рф». В будущем планируем оформлять землю в собственность».

В 2016 году семья Черновых оформила 23 сотки по программе рядом со своим приусадебным участком. Фото: предоставлено АРЧК

11 дальневосточных регионов, 11 историй. Все они разные – как и люди, что воплощают их на полученной земле. Но есть между ними нечто общее: энтузиазм, оптимизм, деловой порыв. Желание построить будущее своими руками – для себя, своей семьи, для своего региона.