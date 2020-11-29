"Умер на улице": солист "Дюны" Виктор Рыбин раскрыл подробности тяжелой утраты

Виктор Рыбин переживает тяжелую утрату. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин переживают тяжелую утрату. 28 ноября стало известно о смерти близкого им человека. Речь идет о 58-летнем музыканте Андрее Апухтине, который 30 лет отдал группе "Дюна".

"Часть группы «Дюна» ушла из жизни. И восполнить мы ее уже не сможем никак, ничем, к сожалению. Мы же написали «друг», «брат», а какие еще слова. Никакие боль не смогут унять", - вздыхает основатель и солист "Дюны" Виктор Рыбин.

По словам убитого горем певца, Андрей Апухтин был с ним с самого начала создания группы. "Мы из одного города. Нас вообще братьями называли, что мы похожи с ним немножко. Мы одного месяца и года рождения, августовские", - цитирует Виктора "Говорит Москва".

Рыбин отметил, что в последнее время его друг очень переживал из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса. "У него были проблемы с сердцем. Все мы сидим на самоизоляции. Музыканты все немножко от этого не столько материально, сколько испытывают духовные страдания. Мы же привыкли своим творчеством делиться с людьми именно в реальном времени, то есть на концертах, в зале. Какая-то апатия присутствует. У Андрея более ярко выражена она, может быть, была", - делится горем музыкант.

Он раскрыл подробности смерти Апухтина. "Сердце, давление. Мы точно даже ничего не знаем. Нам не сообщили еще судмедэксперты, потому что он скоропостижно скончался на улице во время прогулки просто", - заявил артист.

Андрей Апухтин пришел в группу "Дюна" в 1991 году. Он участвовал в создании хитов "Борька-бабник", "Коммунальная квартира" и многих других. "Андрей около 100 песен сделал, аранжировки для группы «Дюна» и для Наташи. Он человек талантливый, скромный", - резюмировал Рыбин.