2019-10-09T13:30:50+03:00
Звезды

И в горе, и в радости: исцелившаяся от рака Наталья Сенчукова показала фото с венчания с Виктором Рыбиным

Супруги счастливы вместе вот уже 19 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги счастливы в браке 19 лет. Более того, артисты много лет назад повенчались.

Наталья Сенчукова в честь памятной даты разместила трогательный снимок, на котором Виктор Рыбин целует ее в губы после завершения таинства. Стоит отметить, что с того момента прошло 19 лет. Но складывается ощущение, что время над артистами не властно.

Наталья предстала на фото в свадебном платье в пол с открытой спиной. Виктор выбрал для венчания темные брюки и белую рубашку.

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Осенний поцелуй после 19 лет совместной жизни. Венчание, 2009 год
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Поклонники бурно отреагировали на снимок. Они в один голос заявили, что Сенчукова и Рыбин являют собой пример крепкого брака. Их союз олицетворяет клятву "и в горе, и в радости", которую новобрачные дают у алтаря.

Пять лет назад жизнь Натальи и солиста группы "Дюна" изменилась в один миг. Супруги узнали о страшном диагнозе. Врачи заявили, что у них рак кожи. Сначала заболела певица, а через полтора года ее муж. С того момента началась борьба с недугом.

Одна болезнь на двоих еще больше укрепила их любовь друг к другу. Как вспоминает Виктор, они получили сообщение от онколога, когда находились на отдыхе в Италии. Врач объявил о результатах обследования: у обоих супругов обнаружилось онкологическое заболевание. "Это была самая плохая ночь в нашей жизни. Мы рыдали несколько часов", - вспоминал певец. С тех пор Рыбин и Сенчукова вынуждены постоянно наблюдаться у врачей, избегать солнца и всячески беречь свое здоровье. В общей сложности они прошли 13 сеансов лучевой терапии.

Но сейчас все позади. Рак был диагностирован на ранней стадии, и супруги смогли исцелиться. "Мы вылечились, просто теперь стоим на учете и проверяемся каждые три месяца. Надо быть внимательным к своему здоровью", - рассказывала Сенчукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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