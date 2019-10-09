И в горе, и в радости: исцелившаяся от рака Наталья Сенчукова показала фото с венчания с Виктором Рыбиным

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги счастливы в браке 19 лет. Более того, артисты много лет назад повенчались.

Наталья Сенчукова в честь памятной даты разместила трогательный снимок, на котором Виктор Рыбин целует ее в губы после завершения таинства. Стоит отметить, что с того момента прошло 19 лет. Но складывается ощущение, что время над артистами не властно.

Наталья предстала на фото в свадебном платье в пол с открытой спиной. Виктор выбрал для венчания темные брюки и белую рубашку.

nsenchukova_official Осенний поцелуй после 19 лет совместной жизни. Венчание, 2009 год

Поклонники бурно отреагировали на снимок. Они в один голос заявили, что Сенчукова и Рыбин являют собой пример крепкого брака. Их союз олицетворяет клятву "и в горе, и в радости", которую новобрачные дают у алтаря.

Пять лет назад жизнь Натальи и солиста группы "Дюна" изменилась в один миг. Супруги узнали о страшном диагнозе. Врачи заявили, что у них рак кожи. Сначала заболела певица, а через полтора года ее муж. С того момента началась борьба с недугом.

Одна болезнь на двоих еще больше укрепила их любовь друг к другу. Как вспоминает Виктор, они получили сообщение от онколога, когда находились на отдыхе в Италии. Врач объявил о результатах обследования: у обоих супругов обнаружилось онкологическое заболевание. "Это была самая плохая ночь в нашей жизни. Мы рыдали несколько часов", - вспоминал певец. С тех пор Рыбин и Сенчукова вынуждены постоянно наблюдаться у врачей, избегать солнца и всячески беречь свое здоровье. В общей сложности они прошли 13 сеансов лучевой терапии.

Но сейчас все позади. Рак был диагностирован на ранней стадии, и супруги смогли исцелиться. "Мы вылечились, просто теперь стоим на учете и проверяемся каждые три месяца. Надо быть внимательным к своему здоровью", - рассказывала Сенчукова.