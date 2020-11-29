Майк Тайсон подрался с Роем Джонсом-младшим. Фото: REUTERS

Рано утром 29 ноября по московскому времени, когда в Лос-Анджелесе еще был вечер субботы, 28 числа, прошел долгожданный шоу-поединок между двумя звездными в прошлом боксерами. В схватке сошлись два боксера-пенсионера - Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Этот поединок прошел в рамках большого вечера бокса. Среди поединков было немало необычных встреч. В частности, со-главным поединком этого вечера стала встреча ютуб-блогера Джейка Пола и известного по выступлениям в НБА Нейта Робинсона.

Однако же поединок Пол - Робинсон не получился очень ярким. Изначально он заявлялся на шесть раундов, однако уже в середине второго Джейк Пол отправил в нокаут баскетболиста. И для него это - вторая победа в двух поединках. Неопытные бойцы Джейк Пол и Нэйт Робинсон с гонорарами выглядели довольно скромно. За свое выступление они получат по 600 долларов.

Для сравнения - картина для учстников топ-боя. Гарантированный гонорар Тайсона за поединок - 10 миллионов долларов, а у Роя Джонса-младшего - 3 миллиона долларов. При этом, согласно правилам этого поединка, победитель боя объявляться не будет. Поскольку у спортсменов нет официальных боксерских лицензий.

Однако же, по договоренностям было разрешено отправить в нокаут соперника. Майк Тайсон не выходил в ринг с 2005 года. А у Джонса последний поединок состоялся с 2018 году. И все ждали, как же завершится встреча Джонса и Тайсона.

Для своего возраста спортсмены за сутки до поединка показали хорошие веса. 95,2 кг - Рой Джонс и 99,8 - Майк Тайсон. Тайсон за несколько лет до этого дня не раз представал в виде "домашнего" Майка с большим весом. Но к поединку он подошел в полном порядке.

Тем не менее, перед встречей Тайсон и Джонс сдали допинг-тесты по программе Добровольного антидопингового агентства (VADA). И оба боксера оказались чисты - никаких запрещенных веществ не нашли и их допустили до схватки в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.

Накануне поединка Рой Джонс признался:

- Это профессиональный бокс, всё может закончиться плохо в любую секунду. Поверьте, мы готовы дать болельщикам то ощущение опасности, которое они ждут!

В свою очередь, Майк Тайсон заявил:

- Я не верил, что это возможно, но я это делаю. Это в действительности происходит. Нет ничего не возможного, если ты чего-то по-настоящему хочешь, во что ты веришь. Если я чего-то боюсь, я буду стараться ещё лучше. Боюсь ли я? А вы как думаете? Мне 54 года. Хочу ли я его нокаутировать? Конечно!

Рэпер Снуп Дог - в числе тех, кто был на бое Роя Джонса и Майка Тайсона. Фото: REUTERS

И с первых же минут поединка Майк Тайсон сразу же включился в бой и смотрелся более активно, чем его соперник. Регламент же восемь раундов по две минуты вместо трех обычных - пришелся как раз возрастным Джонсу и Тайсону. И Рой Джонс-младший более активно дышал во время поединка - на арене не было зрителей, так что ну очень многие звуки попадали в трансляцию. И перед четвертым раундом в углу Роя Джонса ему сказали тренеры:

- Он теперь твой! - постепенно к четвертому раунду Джонс стал выглядеть получше, контролируя ход поединка.

Дуэль фраз из углов спортсменов продолжилась дальше. Перед пятым Тайсону сказали: "Покажи мне пулемет!". И сразу же Майк провел серию ударов по корпусу Роя Джонса. Но успех был недолгим - Джонс взял сразу все под контроль.

Бой продлился все восемь раундов. Записки судей носят неофициальный характер. И решение судей все ждали после небольшой паузы. Подсчет очков чуть затянулся. Победителя назвать не смогли - спортсмены просто разошлись с ринга.

И в итоге судьи решили - ничья! И оба боксера хором сказали сразу же после объявления судейских карточек: "Нет, я не доволен!". И Рой Джонс намекнул, что неплохо было бы организовать такой выставочный бой еще раз.